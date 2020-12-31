「地表最醜」蘭花 聞起來卻很香

在馬達加斯加發現的新品種蘭花「Gastrodia agnicellus」被譽為「地表最醜蘭花」。（路透）

蘭花大多給人典雅優美的印象，但英國皇家植物園 （邱園，Royal Botanic Gardens, Kew）研究人員宣布，今年稍早在馬達加斯加森林發現一款名為「Gastrodia agnicellus」的新品種蘭花，並將之譽為「世界上最醜蘭花」。

路透報導，該款蘭花是英國皇家植物園科學家極其合作夥伴在2020年命名的156種植物和真菌物種之一。英國皇家植物園在其年度十大發現名單中說，「這種蘭花直徑約11毫米，小小一朵，呈現咖啡色的，而且相當難看」。該款蘭花依靠真菌提供營養，沒有葉子或任何行光合作用的組織。

儘管這些植物被評估為瀕危物種，但由於它們位在國家公園內，因此有一定的保護作用。

CNN報導，發現該款蘭花的研究人員之一赫爾曼斯（Johan Hermans）表示，「情人眼裡出西施。我必須說，它不是很吸引人，它看起來是多肉的，裡面是紅色的，外面是棕色的」。

赫爾曼斯說，研究人員原以為這種看起來詭異的植物可能聞起來像腐肉，這在一些透過果蠅授粉的蘭花中很常見，但令人意外的，這款蘭花聞起來「令人愉悅，有著柑橘和玫瑰香氣」，並補充說，它有著驚人的生命周期。