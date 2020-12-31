我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

英國男子賞鳥驚見古金幣 價值百萬美元

編譯張君堯
英國有名男子近日在賞鳥途中，偶然發現一大批約2000年歷史的凱爾特人金幣，總價值超過80萬英鎊，讓他驚喜萬分。（取材自Treasure Hunting）
英國有名男子近日在賞鳥途中，偶然發現一大批約2000年歷史的凱爾特人金幣，總價值超過80萬英鎊，讓他驚喜萬分。（取材自Treasure Hunting）

英國有名男子近日在賞鳥途中，偶然發現一大批具有2000年歷史的凱爾特（Celtic）金幣，總價值超過80萬英鎊（約110萬美元），讓他驚喜萬分。

這名幸運的金屬探測愛好者並未透露姓名，他近日來到英國東部一座剛犁好的農田賞鳥，正欣賞著一隻鵟時，敏銳的他注意到土裡隱約閃爍著金光，好奇的他彎腰撿起，原本還以為只是個舊金屬墊圈。

沒料到他擦去上面的泥土後，映入眼簾的竟是一枚具2000年歷史的金幣，他意識到這金光閃閃的硬幣正是珍貴的凱爾特金幣，讓他驚訝地坐到地上，表示「我不得不坐下來喘口氣，我只是出去走走，就發現了凱爾特寶藏」。

接著他又在約60公分遠的地方發現第二枚金幣，他隨即衝回家拿金屬探測器，返回搜索後確實收到「很強」的信號，隨後開始挖到約42公分深時，他見到一個看似銅製手鐲的東西，實際上它正是內裝金幣的甕的邊框。

他輕輕地將甕提起，一堆硬幣就這樣掉落出來，他強調「這一幕我永生難忘」。幾個小時後他出土了約1300枚金幣，每一枚都可以追溯到西元40至50年。

根據統計，發現的金幣數量在950至1300枚之間，經專家鑑定，每枚價值可能高達650英鎊（約895美元），使總價值達到84萬5000英鎊。幸運的發現者表示，這筆意外之財會「改變他的生活」。

這批意外發現的寶藏目前正依照「1996年寶藏法案」（Treasure Act 1996）進行處理，調查官將決定發現者是否必須以固定價格將其出售給博物館、或者可以保留，不過所獲的任何收益都必須與發現地所有者共享。

尋寶雜誌「Treasure Hunting」編輯埃文斯哈特（Jules Evans-Hart）指出，這批凱爾特金幣可能來自第一世紀中葉，當時凱爾特女戰士布迪卡（Budicca）正與羅馬軍隊交戰，這些金幣很可能是為她之後在東部的戰役才存入寶箱內。

先前發現凱爾特金幣的最高紀錄，是2008年在薩福克（Suffolk）威克姆市場（Wickham Market）發現的850枚，如今最新的發現很有機會打破紀錄，埃文斯哈特表示「這是項了不起的發現」。

這批凱爾特金幣可能來自第一世紀中葉，當時凱爾特女戰士布迪卡正與羅馬軍隊交戰，這些...
這批凱爾特金幣可能來自第一世紀中葉，當時凱爾特女戰士布迪卡正與羅馬軍隊交戰，這些金幣很可能是為她之後的東部戰役才存入寶箱的。（取材自MailOnline）

美元 英國 博物館

上一則

比利時工人清地下道 拾獲2金條

延伸閱讀

英航班即將落地 台祭最嚴防疫 120旅客送集中檢疫14天

英航班即將落地 台祭最嚴防疫 120旅客送集中檢疫14天

英國測試「新冠事後藥」 讓已接觸確診者的人免發病

英國測試「新冠事後藥」 讓已接觸確診者的人免發病
日本將暫停全球新入境申請 但商務人士往來持續進行

日本將暫停全球新入境申請 但商務人士往來持續進行
日本發現本土首例 英國變種病毒國內人傳人

日本發現本土首例 英國變種病毒國內人傳人

熱門新聞

81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

2020-12-27 19:51
泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與王妃詩妮娜合影。法新社

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

2020-12-24 07:05
史諾登妻子米爾斯（Lindsay Mills）今天在IG分享一家三口的照片。(截取自史諾登妻子米爾斯@lsjourneys推特)

吹哨者史諾登喜獲麟兒 妻分享一家三口照

2020-12-26 11:10
一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元賣場消費券。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

平安夜收到神秘聖誕老人大禮 加拿大居民：哭了一早上

2020-12-27 16:59
英國一名男子任職於一家公司長達20年，但他卻因請假高達808天而遭公司解雇。示意圖／ingimage

請假808天！他被開除告上法院 判決出爐令人訝異

2020-12-29 06:26
日本政府26日宣布，自28日開始至明年1月底，將禁止外國旅客新入境申請。 歐新社

變種新冠病毒入侵！日政府宣布1月底前禁外國旅客入境

2020-12-26 08:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診