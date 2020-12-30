我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

加州單日新增確診6.6萬例 再破全美紀錄

拿坡里主教聖血「無法液化」 信徒憂：來年將有災難

編譯張君堯
義大利拿坡里大教堂內，存放著聖雅納略的血液，信眾相信聖血只要在每年三次的儀式中順利液化，來年就會風調雨順，不料日前取出後竟未液化，信徒擔心是來年惡兆。（路透）
義大利拿坡里大教堂內，存放著聖雅納略的血液，信眾相信聖血只要在每年三次的儀式中順利液化，來年就會風調雨順，不料日前取出後竟未液化，信徒擔心是來年惡兆。（路透）

義大利拿坡里大教堂內存放著前主教聖雅納略（San Gennaro）的血液，每年會取出觀察是否液化，象徵來年的運勢，不料本周取出後竟遲遲未液化，讓信徒擔憂這代表未來會發生災難。

聖雅納略是拿坡里當地的守護聖人，曾於西元三世紀擔任貝內文托（Benevento）的主教，殉教後他的骨頭和鮮血至今仍保存於拿坡里大教堂作為文物。

自西元1389年起，每年5月的第一個周六、9月19日與12月16日，教堂都會將「聖血」容器取出，讓信眾見證凝固的「聖血」液化，被稱作「聖血奇蹟」，是當地每年重要的宗教活動。

不料聖血於今年5月和9月順利液化後，16日上午取出時卻保持固態，修道院長迪葛雷高里歐（Vincenzo De Gregorio）表示，聖血取出後一直未能液化，儘管當天早上祈禱了幾個小時，並於下午進行特別彌撒，但聖血仍保持原樣，當地信眾擔憂這是災難將至的預兆。

儘管教會從未承認，當地信眾普遍仍相信聖血只要在每年三次的儀式中順利液化，來年就會風調雨順、無災無難，反之若未液化，則被視為是戰爭、飢荒、疾病或其他災難的預兆。

最著名的例子是1939年，當時聖血皆未液化，同年爆發第二次世界大戰；1980年則是義大利南部發生芮氏規模6.9的伊爾皮尼亞大地震（Irpinia earthquake）。最近一次則是2016年12月，當時也引發各種有關2017年的臆測。

面對信徒的擔憂，拿坡里市的樞機主教塞佩（Crescenzio Sepe）呼籲不要過於沮喪，並強調當奇蹟未發生時，更應對聖雅納略作出真正深刻的奉獻，並以他的名義團結在一起面對困難。

自西元1389年起，每年5月的第一個周六、9月19日與12月16日，教堂都會將容...
自西元1389年起，每年5月的第一個周六、9月19日與12月16日，教堂都會將容器取出，讓信眾見證凝固的聖血液化，被稱作「聖血奇蹟」，是當地每年重要的宗教活動。（路透）

義大利 地震

上一則

巴西總統：巴西是疫苗大市場 藥廠應主動聯絡我們

延伸閱讀

拿坡里聖血「無法液化」 信徒擔憂恐是來年惡兆

拿坡里聖血「無法液化」 信徒擔憂恐是來年惡兆
認錯、立匾、推動賠償…彌補奴隸歧視 眾多教會站出來

認錯、立匾、推動賠償…彌補奴隸歧視 眾多教會站出來
最高院：拒當線民禁搭機 3穆斯林應獲賠償

最高院：拒當線民禁搭機 3穆斯林應獲賠償
矽谷信望愛禱告中心李宇珍牧師禱告醫治

矽谷信望愛禱告中心李宇珍牧師禱告醫治

熱門新聞

81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

2020-12-27 19:51
泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與王妃詩妮娜合影。法新社

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

2020-12-24 07:05
史諾登妻子米爾斯（Lindsay Mills）今天在IG分享一家三口的照片。(截取自史諾登妻子米爾斯@lsjourneys推特)

吹哨者史諾登喜獲麟兒 妻分享一家三口照

2020-12-26 11:10
一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元賣場消費券。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

平安夜收到神秘聖誕老人大禮 加拿大居民：哭了一早上

2020-12-27 16:59
45歲的卡甘斯基以研究癌症著稱，近期更擔任俄羅斯遠東聯邦大學的基因組與再生醫學中心主任，並參與研發新冠病毒的疫苗。(Alexander Kagansky)

詭異！俄新冠疫苗專家墜樓亡 只穿內褲有刺傷

2020-12-22 22:49
英國一名男子任職於一家公司長達20年，但他卻因請假高達808天而遭公司解雇。示意圖／ingimage

請假808天！他被開除告上法院 判決出爐令人訝異

2020-12-29 06:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普
民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺
傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經
600元紓困支票 財政部本周開始寄出

600元紓困支票 財政部本周開始寄出
600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出