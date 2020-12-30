殺光鄰國狩獵區500動物 西班牙獵人還PO網炫耀

葡萄牙首都里斯本附近一座狩獵區，上周有16名西班牙籍獵人屠戮超過500隻野鹿與野豬，幾乎殺光園區內全部野生動物。（取材自推特）

葡萄牙首都里斯本（Lisbon）附近一座狩獵區，上周有16名西班牙籍獵人屠戮超過500隻野鹿與野豬，幾乎殺光園區內全部野生動物，事後還將殘忍的「成果照」上傳網路炫耀，引起葡萄牙全國怒火。

這起事件日前發生在距離里斯本40公里的阿贊布雅（Azambuja）附近、占地2700英畝的Torrebela狩獵區，該處有圍牆，意味著動物們無法逃脫，只能任由獵人捕殺。

根據照片顯示，無數鹿和野豬的屍體排成一列，獵人們咧嘴笑著合照。（取材自推特）

雖然葡萄牙允許合法獵殺單一動物，不過涉事獵人幾乎將狩獵區內的野鹿殺光，甚至將大量戰利品照片上傳至社群媒體 分享。照片中大量鹿和野豬的屍體被排成一列列，獵人們則在後面咧嘴笑著合照，葡萄牙環境部長費南德斯（Joao Fernandes）直斥這16名涉事獵人行為可恥，應該以犯下生態罪名義拘捕。

費南德斯強調，這類殘忍的事件已非單純狩獵，而是完全影響了維持生物多樣性及生態系統，他更認為要修法以避免這種事件重複發生。

葡萄牙自然森林保護學會（ICNF）強調，由於狩獵是在被指定為「觀光 狩獵區」的地區進行，先前對這類狩獵活動一無所知，後來才通過社群媒體得知這項慘案。

有鑑於被殺動物數量之多，ICNF與狩獵區管理機構合作，一同根據現行法律調查可能的違法行為，阿贊布雅市政當局也對這座狩獵場展開調查。