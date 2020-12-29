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英國女子剃光頭裝癌末 騙善款辦夢幻婚禮 被判坐牢5個月

編譯周辰陽
英國女子托妮向親友謊稱自己已經癌末，更不惜把頭剃光，成功騙得親朋好友與陌生人幫她完成夢幻婚禮。(截圖自MailOnline)
英國女子托妮向親友謊稱自己已經癌末，更不惜把頭剃光，成功騙得親朋好友與陌生人幫她完成夢幻婚禮。(截圖自MailOnline)

英國一名女子向親友謊稱自己已經癌末，更不惜把頭剃光，成功騙得親朋好友與陌生人出錢幫她完成夢幻婚禮與出國度蜜月，但好友終於起疑心，錄到她坦承自己詐騙的對話後報警。法官日前判決她坐牢五個月，還要把一大筆錢還給一位好心商人。

英媒報導，當事人是29歲的托妮（Toni Standen），起訴書指她在2015年向兩位好友說自己被診斷出末期陰道癌，隨後定期更新自己接受的療程，因為描述「明確清晰」，因此從未引發質疑。

在這段期間，托妮的父親被診斷出癌末，她向好友稱爸爸希望死前看到她步入禮堂，親友便上網幫她募集結婚資金，還於2017年首度讓媒體採訪自己的「病情」，2019年二度受訪再稱自己已癌末，還說癌細胞「跑到我的腦部、我的骨頭，到處都是」。

托妮最終得到8500英鎊（約1.1萬美元），於2019年夏天舉行極為感人的婚禮，更播放當時已告別人世的父親生前錄下影像，讓眾多與會者潸然淚下。托妮和先生詹姆斯隨後就用善款飛到土耳其度蜜月，今年1月則詐稱自己只剩兩個月受命，器官已開始衰竭，2月還上臉書發布死訊，後來改口稱帳號遭駭，隨後又跟先生到歐陸旅行。

報導指，托妮4月又撒謊，稱自己罹患新冠肺炎，最初被她告知罹癌的兩位好友終於起疑心，並在一場三方通話跟她對質，讓托妮流淚坦承自己從頭到尾都在說謊，兩位好友掛了電話就直接報警，其中一人表示，「她演得太好了，該得奧斯卡獎」。

據報導，托妮當庭承認自己有罪，承審的山德士法官（Nicholas Sanders）則當庭訓斥她持續圓謊，偽稱自己只剩幾周可活，因此不接受她自稱停不下來的說法，抨擊她不只沒有停下，還在報紙訪問時給出更糟糕的說法以引發公眾同情，用陌生人的慷慨大方支付結婚和旅行的錢，「每一個正常思考的社會分子都會被妳的行為嚇到」。

奧斯卡獎 癌細胞 美元

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