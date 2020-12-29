泰國聖誕大象戴巨型口罩進校園 宣導防疫

大象戴著特製的巨型口罩宣導防疫。(路透)

泰國 首都曼谷市外一所學校日前出現四頭身著聖誕老人服飾的大象，還戴著特製的巨型防疫 口罩。牠們有重要的任務在身：向小朋友推廣防疫的重要。

中央社綜合電訊報導，位於阿育他耶府的吉拉薩維塔尤小學（Jirasat Wittaya School），興奮的孩子們邊唱聖誕詩歌，邊排隊等著和聖誕大象拍照，這是他們期待已久的年度盛事。這所小學距離曼谷車程約一小時。

4頭分別為6歲、14歲、15歲與18歲的大象，用象鼻捲起裝有口罩的籃子，分送給學童與校園外的駕駛。

英文與科學教師白克斯特（Brett Baxter）說，這個活動結合兩種文化，帶來有泰國風味的特別聖誕節 精神。

阿育他耶府象園管理者伊提班（Ittipan Paolamai）表示，大象於聖誕節造訪校園的活動已舉辦17年。

他說：「今年由於新冠病毒疫情加上近來感染人數遽增，我們利用這個機會來提升民眾對新型冠狀病毒傳播的警覺性。」

但世界動物保護協會（World Animal Protection）顧問、擔任野生動物獸醫的施密特-柏巴赫（Jan Schmidt-Burbach）表示，從事這類公開作秀是有問題的，令人無法接受。孩子們會視大象為表演者和小丑，而不是野生動物。

他也說，大象也會感受到壓力，總是有發生意外的風險，「大象也可能會失控，造成民眾受傷、甚至死亡」。