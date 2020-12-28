我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

滅外來種 佛州將緬甸蟒入菜

編譯張君堯
緬甸蟒蛇將變佛州新菜單。（Getty Images）
緬甸蟒蛇將變佛州新菜單。（Getty Images）

美國佛羅里達州生態系深受緬甸蟒蛇所害，為了去除外來種威脅，科學家們正在檢驗緬甸蟒的汞含量，一旦確認對人體無害，佛州各處餐廳都能將其加入菜單，民眾抓到蟒蛇也可以食用。

緬甸蟒並非佛州的原生動物，很有可能是被人養來當成寵物後野放或逃脫進入環境，從1980年代開始大舉入侵佛州南部，對當地野生動植物構成嚴重威脅。

佛羅里達魚類和野生動物保護委員會（FWC）鼓勵民眾盡可能地捕殺緬甸蟒，發言人尼爾（Susan Neel）透露，與佛州衛生單位合作的汞含量篩檢仍在初期階段，目前還在收集足夠的檢體。

尼爾表示，這項研究的目的是開發和分享佛州緬甸蟒的食用建議，並進一步向公眾宣傳，希望可以靠著當地居民吃掉蟒蛇來限制其族群發展。

為研究提供協助的「蟒蛇消除計畫」經理柯克蘭（Mike Kirkland）指出，佛州沼澤的汞含量很高，麻煩的是蟒蛇位於食物鏈頂部，汞含量也許會超標，不過若研究結果確定可以安全食用，那的確能減少緬甸蟒的數量。

「蟒蛇消除計畫」的女獵人卡利爾（Donna Kalil），已抓獲並安樂死473條緬甸蟒，她會自己購買汞檢測套件來測試，一旦確認可以吃，就使用高壓鍋讓肉變得更軟嫩，然後加入義大利麵醬或辣椒翻炒，有時甚至還把蟒蛇肉曬成肉乾，她透露「蟒蛇的肉相當美味」。

儘管卡利爾熱愛蟒蛇，還稱蟒蛇為「宏偉的生物」，但她仍強調牠們對佛州野生動植物構成的風險以及生態系統的嚴重破壞。

「蟒蛇消除計畫」的女獵人卡利爾，已抓獲並安樂死473條緬甸蟒，她會使用高壓鍋讓肉...
「蟒蛇消除計畫」的女獵人卡利爾，已抓獲並安樂死473條緬甸蟒，她會使用高壓鍋讓肉變得更軟嫩，然後加入義大利麵醬或辣椒翻炒，有時甚至還把蟒蛇肉曬成肉乾。（取材自Instagram）

緬甸 佛州 義大利

上一則

日本驚見 昆蟲零食販賣機

下一則

風暴席捲！伊朗10人登山喪生、7船員失蹤

延伸閱讀

紐約人口過去一年降幅最大 恐失至少一個國會席位

紐約人口過去一年降幅最大 恐失至少一個國會席位
議員遊說川普 太空軍司令部選址德州

議員遊說川普 太空軍司令部選址德州
佛州陽性率10% 州長：仍可堂食、不強制戴口罩

佛州陽性率10% 州長：仍可堂食、不強制戴口罩
佛州太空海岸 入選最適合家庭出遊勝地

佛州太空海岸 入選最適合家庭出遊勝地

熱門新聞

泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與王妃詩妮娜合影。法新社

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

2020-12-24 07:05
81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

2020-12-27 19:51
圖為英國民眾接種輝瑞疫苗。美聯社

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

2020-12-21 10:03
史諾登妻子米爾斯（Lindsay Mills）今天在IG分享一家三口的照片。(截取自史諾登妻子米爾斯@lsjourneys推特)

吹哨者史諾登喜獲麟兒 妻分享一家三口照

2020-12-26 11:10
圖為20日英國牛津街頭的民眾。（美聯社）

新種病毒失控！英國一天增3.5萬確診 為上周日2倍

2020-12-20 16:29
迪瑪的屍體被丟在-20°C的雪地當中。圖／取自網路

祖父母嫌孫子太吵丟火爐 爸媽見孩子成焦屍崩潰

2020-12-19 08:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周
牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？

牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？
納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認

納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認