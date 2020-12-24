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喪偶企鵝「搭肩相偎望燈火」 德攝影師拍下暖照獲獎

編譯中心／綜合23日電
德國攝影師鮑加納在澳洲一處企鵝保護區，拍下兩隻喪偶企鵝似乎在安慰彼此的感人畫面，拿下今年海洋學雜誌的海洋攝影獎。（取材自Instagram）
德國攝影師鮑加納在澳洲一處企鵝保護區，拍下兩隻喪偶企鵝似乎在安慰彼此的感人畫面，拿下今年海洋學雜誌的海洋攝影獎。（取材自Instagram）

德國攝影師鮑加納（Tobias Baumgaertner）在澳洲一處企鵝保護區，拍下兩隻喪偶企鵝似乎在安慰彼此的感人畫面，拿下今年海洋學雜誌（Oceanographic）的海洋攝影獎（Ocean Photograph Awards）。

英國廣播公司（BBC）報導，獲得社區評選獎（Community Choice Award）的鮑加納說，有人告訴他，墨爾本這兩隻企鵝最近各自喪偶，似乎常常在一起安慰彼此。

鮑嘉納在澳洲墨爾本拍到兩隻神仙企鵝相互安慰著，照片中一黑一白的企鵝站在岩石上，看向燈火通明的都市和閃閃發光的海洋，一站就是好幾個小時。

鮑加納在IG寫道：「一位志工聯繫我，跟我說，白色那隻是年紀較長的母企鵝，失去她的伴侶。左邊另一隻看起來比較年輕的雄企鵝也是喪偶。」

「他們經常見面，彼此安慰，站在一起看著附近城市閃爍的燈光，長達好幾個小時。」

鮑加納說，他在這個企鵝保護區待了三晚，才拍到這張照片。

「因為不能，也不允許使用任何燈光，小企鵝又不斷移動，用牠們的鰭狀肢在彼此背上摩擦，互相清潔。真的是一個鏡頭難求。」

「不過，我在某個美麗的瞬間非常幸運。」

墨爾本聖科達碼頭（St Kilda Pier）有一處企鵝保護區，大約1400隻的神仙企鵝由志工協助監控。神仙企鵝平均身長只有33公分，是世界上體型最小的企鵝。

澳洲 攝影

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