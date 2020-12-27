我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

伊利諾州保齡球館響槍聲 3死3傷 槍手隨機攻擊被捕

巴西遊民改造變型男！暴紅被家人認出：以為他死10年！

聯合新聞網／綜合報導
遊民大變身影片暴紅。（取材自Instagram）
遊民大變身影片暴紅。（取材自Instagram）

巴西遊民吉馬良斯（João Coelho Guimarães）日前接受當地理髮時裝店援助，替他剪髮修容、還為他全身換上新行頭。吉馬良斯大變身的影片獲得上萬多名Instagram網友按讚，失聯10年的家人甚至因此認出他，驚喜表示：「以為他死10年了！」

印度新聞頻道Times Now報導，吉馬良斯的妹妹看到照片後聯繫時裝店老闆羅伯（Alessandro Lobo），也在月中跟吉馬良斯碰面，但吉馬良斯拒絕跟妹妹回家。妹妹不解表示：「我們想解救吉馬良斯。他有一個家庭，他永遠都不會缺少愛。我們不知道他為什麼過著這樣的生活，但是他必然有他的理由。」吉馬良斯妹妹強調自己將繼續聯繫吉馬良斯，之後也會設法再來看他。

羅伯表示，吉馬良斯非常「害羞寡言」，變身前他原本被茂盛的鬍鬚頭髮遮蓋住大半邊的臉，但現在充滿自信且「很滿意他的新造型」。

報導指出，吉馬良斯10年來以撿垃圾維生，羅伯看到吉馬良斯問他要不要吃東西，吉馬良斯婉拒，但詢問羅伯能否幫忙修剪鬍子。羅伯替吉馬良斯修容剪髮後，還提供他三件襯衫、一條褲子、一件夾克以及幾雙新鞋。羅伯將這段經歷放上社群平台，希望鼓勵其他企業救援無助的人們。

社群 印度

上一則

日本18公尺鋼彈機器人亮相 展到2022年3月

下一則

搞笑版英女王聖誕文告 幾可亂真引兩極論戰

延伸閱讀

巴西疫情惡化 聖保羅州採更嚴格防疫措施

巴西疫情惡化 聖保羅州採更嚴格防疫措施
片場打情罵俏 李奧納多 珍妮佛 擦出愛火？

片場打情罵俏 李奧納多 珍妮佛 擦出愛火？
聖縣首位華人議員 李洲曉談住房

聖縣首位華人議員 李洲曉談住房
遊民改造變「型男」爆紅 家人認出：以為他死10年了！

遊民改造變「型男」爆紅 家人認出：以為他死10年了！

熱門新聞

泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與王妃詩妮娜合影。法新社

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

2020-12-24 07:05
迪瑪的屍體被丟在-20°C的雪地當中。圖／取自網路

祖父母嫌孫子太吵丟火爐 爸媽見孩子成焦屍崩潰

2020-12-19 08:14
圖為英國民眾接種輝瑞疫苗。美聯社

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

2020-12-21 10:03
史諾登妻子米爾斯（Lindsay Mills）今天在IG分享一家三口的照片。(截取自史諾登妻子米爾斯@lsjourneys推特)

吹哨者史諾登喜獲麟兒 妻分享一家三口照

2020-12-26 11:10
圖為20日英國牛津街頭的民眾。（美聯社）

新種病毒失控！英國一天增3.5萬確診 為上周日2倍

2020-12-20 16:29
45歲的卡甘斯基以研究癌症著稱，近期更擔任俄羅斯遠東聯邦大學的基因組與再生醫學中心主任，並參與研發新冠病毒的疫苗。(Alexander Kagansky)

詭異！俄新冠疫苗專家墜樓亡 只穿內褲有刺傷

2020-12-22 22:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因
華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事