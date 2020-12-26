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亞馬遜「烏龜海嘯」！逾9萬南美巨河龜幼仔同時孵化

編譯張君堯
巴西亞馬遜河支流沿岸一個保護區，近期有超過9萬2000隻南美巨河龜一同孵化，大規模幼龜在沙灘上爬往河中的場景酷似「烏龜海嘯」。(取材自野生動物保護學會)
巴西亞馬遜河支流沿岸一個保護區，近期有超過9萬2000隻南美巨河龜一同孵化，大規模幼龜在沙灘上爬往河中的場景酷似「烏龜海嘯」。(取材自野生動物保護學會)

巴西亞馬遜河支流沿岸一個保護區近期迎來喜訊，超過9萬2000隻南美巨河龜一同孵化，大規模幼龜從岸上爬往河中的場景酷似「烏龜海嘯」，相當壯觀。

野生動物保護學會（Wildlife Conservation Society，WCS）日前公布一段影片，可見數萬隻南美巨河幼龜孵化，沙灘上密密麻麻全是剛出生的小烏龜，奮力從沙灘爬往河中。

這場「烏龜海嘯」發生在阿布法理生物保護區（Abufari Biological Reserve），WCS的巴西動保人士長期在當地設點，監測成年雌性巨河龜及巢穴在孵化前、中、後時期的狀況。

WCS指出，這一批南美巨河龜「嬰兒潮」數量龐大，首日就孵化出7萬1000隻，隔幾天又添加2萬1000隻，共計有9萬2000隻幼龜出現。

淡水龜專家費拉拉（Camila Ferrara）指出，大量幼龜同時出生一起前往河中，過程中孵化的幼龜越多，生存機率也就越高，因為被掠食者吃掉的機率稀釋。

南美巨河龜是拉丁美洲最大的淡水龜，成龜最大可以長到背甲長1.07公尺、重90公斤。牠們覓食時還會協助散播植物種子，促進沿岸植被再生，扮演生態中重要的一環，但因盜獵者會獵取龜肉與蛋，導致牠們的數量正迅速減少。

亞馬遜

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