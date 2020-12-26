日本動物園猴子選美 母猴「夏洛特」挑戰5連霸

高崎山自然動物園舉辦猴子選美大賽，編號八號的夏洛特因為與英國公主同名受到矚目，曾四次奪得人氣王，今年將挑戰第五冠。(取材自高崎山自然動物園)

日本大分縣大分市高崎山自然動物園 放養超過1200隻野生猴子，以猴子性格豐富而聞名。高崎山自然動物園每年底舉辦猴子選美，更成為年度盛事。一隻名為「夏洛特」的母猴因為與英國 公主同名受到矚目，曾四次奪得人氣王，今年將挑戰第五冠。

NHK報導，投票 活動分成母猴的「人氣王」票選，以及公猴的「帥哥」選拔，園方已經事先各選出十隻候選名單。投票所就設在動物園的入口，讓入園者投票。

其中，今年五歲的母猴「夏洛特」因為與英國公主同名，受到矚目，自出生以來，年年都是人氣王得主，今年將挑戰五連霸。預料「夏洛特」最大的對手將是今年4月出生的幼猴「歡呼(Yell)」，「歡呼」是在新冠疫情中誕生，因此被並名為「歡呼」，希望能帶來克服困境的勇氣。有高中女生表示，親眼看到「歡呼」覺得太可愛，決定將票投給牠。

帥哥票選方面，NHK預測相貌端正的「吾郎(Goro)」有機會上演王子復仇記。「吾郎」曾在2018年票選得到第一，去年敗給幼猴「R」，但「R」今年初選就被刷下未能進入候選名單，「吾郎」有機會重回王座。