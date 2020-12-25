解兒自卑 暖心爸忍痛30小時「複製」胎記打氣

加拿大 有名男孩天生胸前有一大塊胎記，懂事後他開始感到自卑，甚至游泳 時都不願脫掉上衣。他的父親發現後，決定在同樣位置刺上一模一樣的「胎記刺青」，希望藉此給予兒子勇氣。

來源：聯合新聞網

這位父親名叫德瑞克（Derek Prue Sr.），他八歲的兒子小德瑞克（Derek Prue Jr.）出生時，左胸口就有大面積的棕色胎記。德瑞克表示，以前兒子總是為胎記感到驕傲，直到有天突然發現兒子開始故意遮擋胎記，甚至連游泳時也不願脫衣下水，德瑞克這才了解到「兒子已經意識到自己有些地方和別人不一樣」，讓他相當心疼。

為了幫助孩子建立信心，德瑞克決定在自己身上「複製」一個相同的胎記，隨後偷偷找到一間刺青工作室，在6到8周期間花了近30小時，來回9次才完成這個巨大刺青。

德瑞克回憶第一次刺青時，開始後約三、四個小時就覺得應該快好了，便詢問刺青師東尼（Tony Gibert）：「快完成了嗎？」對方卻回答「差不多完成輪廓」，他才意識到刺青沒那麼簡單。過程也非常痛苦，因為圖案大，位置又在皮薄的肋骨部位，德瑞克得不斷靠冰敷來緩解疼痛。

刺青完成後，德瑞克並沒有馬上告訴兒子，一直等到全家前往泳池戲水時，德瑞克走向兒子並脫掉上衣，表示自己跟他有一樣的「胎記」了，小德瑞克驚喜地大叫「這也太酷了」，隨後更如父親所望，脫掉上衣跳下水玩耍。

「我想向他證明，他並不孤單，我們有相同的印記」，看到兒子嶄露笑容，德瑞克認為一切都值得。