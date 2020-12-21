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瘋「鬼滅之刃」 日本小女孩當神膜拜

聯合新聞網
煉獄杏壽郎。（取材自Instagram）
煉獄杏壽郎。（取材自Instagram）

日本漫畫「鬼滅之刃」在全球引發熱潮，無論男女老少都愛上這部漫畫。有日本網友分享，女兒非常喜歡鬼滅之刃，不只在牆壁上貼滿鬼滅之刃的海報，甚至在每天起床時還會對海報膜拜，她傻眼表示，「他們可不是妳的祖先啊！」

來源：YouTube

日本有一位「便當神人」まこつ，她在社交媒體上分享自己製作的「鬼滅之刃」便當，結果...
日本有一位「便當神人」まこつ，她在社交媒體上分享自己製作的「鬼滅之刃」便當，結果吸引超過20萬個粉絲追蹤。（取材自Instagram）

一名日本媽媽在Twitter貼出兩張照片，只見牆壁上貼滿鬼滅之刃的海報，包括岩柱、善逸、霞柱、禰豆子和香奈乎等人，牆邊為該網友的女兒，早起後身穿睡衣，雙手合十向海報膜拜，甚至鞠躬拜拜。

該網友又好氣又好笑，無奈說「女兒抱歉，他們可不是妳的祖先啊」。牆上海報是鬼滅之刃第23集最終單行本在日本5大報社投放的全版廣告，包括讀賣新聞、朝日新聞、產經新聞、每日新聞和日本經濟新聞等。

其他網友則笑稱「妹妹太可愛」、「她也是鬼殺隊後代」、「妹妹真的以為是祖先」、「怎麼這麼好笑」、「現在小孩都是鬼滅之刃孝子」、「拜拜的姿勢超級虔誠」。

女孩對牆上鬼滅之刃的海報膜拜。（取材自Twitter）
女孩對牆上鬼滅之刃的海報膜拜。（取材自Twitter）

角色做成便當 還原度超高

另據香港01報導，有一位日本媽媽まこつ（Instagram＠yuko.makotsu）將「鬼滅之刃」的角色搬上小孩子和丈夫的便當上，包括主人公炭治郎、妹妹禰豆子和炎柱煉獄杏壽郎、胡蝶香奈惠、富岡義勇等人，還原度超高，簡直就像在米飯上畫畫一樣。

女孩對牆上鬼滅之刃的海報膜拜。（取材自Twitter）
女孩對牆上鬼滅之刃的海報膜拜。（取材自Twitter）

很多人好奇她是用什麼材料製作出如此精緻的便當，於是她把製作過程都拍下放在YouTube分享，原來要完成一個「鬼滅」便當真的不簡單啊！

胡蝶香奈惠。（取材自Instagram）
胡蝶香奈惠。（取材自Instagram）
富岡義勇。（取材自Instagram）
富岡義勇。（取材自Instagram）

日本 香港 YouTube

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