一天可環遊世界！日本姬路市「太陽公園」 連日本人都很少知道

日本姬路市的「白鳥城」，是受到德國「新天鵝城」設計者認可的歐式城堡。(取材自太陽公園官網)

聯合新聞網日本 說到日本兵庫縣姬路市有什麼觀光 景點，許多人聯想到的，應該就是具有數百年歷史的名城「姬路城」。不過除了姬路城之外，姬路市還有另一座「白鳥城」，同樣也是頗有來歷的景點，只是知名度不高，連日本都很少人知道這座城的存在。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，姬路市內的主題樂園「太陽公園」園內的「白鳥城」，是仿造德國「新天鵝城」建造的歐式城堡，不只外觀極為還原，彷彿讓人走進童話世界一般，與其他仿歐式城堡的建築相比，白鳥城甚至還受到新天鵝城設計者的認可過。

日本姬路市的「白鳥城」，是受到德國「新天鵝城」設計者認可的歐式城堡。(取材自太陽公園官網)

除此之外，太陽公園本身設計理念為「一天環遊世界」，因此除了洋溢歐洲氣息的白鳥城之外，園內還有「凱旋門」、「兵馬俑」、「金字塔」、「復活島石像」等等世界知名景點的仿造物。另外園內的石雕佛像「麿崖大佛」，更號稱有奈良大佛的1.7倍高，是日本最大的半雕式佛像。

園內以「一天環遊世界」為理念打造，設有如「凱旋門」等世界知名景點。(取材自太陽公園官網)

然而即使如此，太陽公園自1992年開放至今，知名度卻遠不如其他日本觀光景點。即使門票1500日幣（約14.4美元 ），半票700日幣不算貴，但或許是地方比較偏遠，受限於交通因素，只有少部分遊客知道這個地方。

連太陽公園的官方Twitter，都自嘲是「誰~都沒聽過的太陽公園」。不過還是有些粉絲，表示「我跟家人去過，非常推薦」、「來第五次囉」。最近日本節目「ニュースな町の☆印」也造訪此地，讓更多人知道這座公園的魅力所在。