「阿拉伯之春」10周年／埃及、敘利亞積弱 海灣國家奪話語權

下圖為2011年2月埃及開羅解放廣場擠滿人，慶祝總統穆巴拉克下台。上圖為今年11月同一地點車輛經過。(Getty Images)

隨著「阿拉伯之春」爆發，讓曾是中東地區舉足輕重的國家埃及經歷嚴重社會動盪，敘利亞更陷入漫長內戰，國力大不如前。而相反的，沙烏地阿拉伯等海灣國家填補了「阿拉伯之春」造成的地緣政治權力真空，近年急速發展起來，外交影響力大增，進一步鞏固在中東地區的話語權。

香港 文匯報引述法新社報導，海灣國家的國力近年不斷提升，在國際舞台扮演更重要角色，例如卡達正籌備2022年世界杯、阿拉伯聯合大公國去年首次將太空 人送上國際太空站，沙烏地早前亦主辦20國集團(G20)峰會。這些國家在外交上亦更進取，巴林和阿拉伯聯合大公國今年便與以色列建交。

據報導，巴林在「阿拉伯之春」期間雖然出現示威浪潮，但在沙烏地支援下，局勢轉趨穩定。海灣阿拉伯國家合作委員會亦向約旦和摩洛哥提供財政支援，協助當地推行社會改革。埃及和敘利亞由於局勢不穩，令人才和資金外流，阿拉伯聯合大公國局勢相對穩定，對外宣傳為安全投資 地點，乘機吸納巨額外資。

報導指出，科威特大學歷史系助理教授賽義夫指出，「阿拉伯之春」令阿拉伯世界的傳統權力中心變弱，讓海灣國家代之而起。