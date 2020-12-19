「阿拉伯之春」10年成一場空夢 僅留一頁頁血的教訓

2011年1月突尼西亞民眾大舉上街，總統班阿里後來被迫下台，在法國的突尼西亞人慶祝人民勝利。(Getty Images)

「阿拉伯之春」(Arab Spring)民主運動迎來十周年，2010年末，肇始於北非突尼西亞的一場革命，迅速點燃幾乎整個阿拉伯世界，這場空前規模的民主浪潮導致區內多名強人領袖被推翻、多國政權更迭，影響延續至今。然而十年過去，當年爆發過示威的國家，經濟和政治形勢並沒有變得更好，當中敘利亞、利比亞和葉門內戰更持續至今，讓美國 等外國勢力藉機進行軍事介入，導致生靈塗炭，留下一頁頁血的教訓。

年輕菜販自焚 掀革命怒火

突尼西亞西迪布濟德市26歲菜販布瓦吉吉，2010年12月17日因為不堪擺攤時，屢遭執法人員暴力對待，憤而引火自焚抗議，經送醫院搶救，至翌年1月4日仍宣告不治。

香港文匯報報導，布瓦吉吉的自焚和死亡引爆突尼西亞長年以來的民怨，民眾紛紛上街抗議，要求掌權23年的總統班阿里下台，示威規模不斷擴大，成為席捲全國的「茉莉花革命」，最終班阿里於2011年1月14日下台，流亡沙烏地阿拉伯。

據報導，突尼西亞示威的成功，加上西方媒體的推波助瀾，引發其他阿拉伯國家民眾紛紛仿效，示威反對政府貪腐，埃及、利比亞、葉門、敘利亞、阿爾及利亞短時間內先後爆發大型集會示威，更導致時任的埃及總統穆巴拉克、利比亞領導人格達費、葉門總統沙雷等，相繼下台或被殺。

報導指出，但連串示威或「革命」，並未為中東、北非帶來更繁榮安定的社會，反而讓幾十年來的政治秩序被嚴重擾亂。

外國介入 敘利亞持續混亂

據報導，利比亞、敘利亞和葉門的反政府示威更演變成長年內戰。曾參與利比亞示威的馬吉表示，他們最初沒打算要格達費下台，「只想要多一點自由和正義」，但格達費政府的鎮壓行動，導致民眾以武裝對抗政府。格達費被趕下台後，被反政府武裝追捕擊斃，但利比亞亦從此群龍無首，反政府武裝與各地軍閥爭權奪利，時至今日戰火仍未平息。

報導指出，在敘利亞，最初的抗議同樣是要求總統阿塞德推行改革，但結果引發內戰，造成死傷無數，大量民眾流離失所，引發歐洲難民潮 。與利比亞一樣，敘利亞局勢持續混亂，讓外國勢力有機可乘，介入當地衝突，以擴大自己的影響力。

葉門婦女2011年10月在反政府示威活動中高舉雙手，手掌上寫著祈求「真主保祐葉門和敘利亞」的禱詞。(路透資料照片)

舊秩序雖破壞 新秩序未立

在埃及，在大選中當選的首位民選總統穆希，代表宗教組織穆斯林兄弟會，在埃及推行伊斯蘭宗教統治，結果上任後不到兩年，即被塞西領導的軍隊以政變的方式推翻，恢復了埃及的世俗政治。然而許多國家，如利比亞、敘利亞等國並非如埃及這樣秩序得以建立，舊的秩序雖破，但新的秩序始終沒有建立起來。

今天阿拉伯世界不少人仍指責「阿拉伯之春」為暴力和經濟崩潰打開洪水 閘門，導致後來數百萬人流離失所或成為難民，而留在家園的人，也因國內的混亂而永無寧日。

據報導，輿論認為，美國一直支持利比亞和敘利亞的反政府示威者，當年參與抗議集會的敘利亞人達努恩稱，「我們之前被外國強權玩弄，現在敘利亞沒有任何發言權，外部勢力說的才算數。」

革命源頭 爆嚴重失業危機

報導指出，突尼西亞西迪布濟德市一名攤販在2010年自焚抗議，引發「茉莉花革命」，最終令「阿拉伯之春」蔓延北非和中東。西迪布濟德作為「阿拉伯之春」源頭，居民現時生活未見改善，且面對嚴重失業問題，不少居民抱怨在當地根本找不到工作，對未來失去希望。

面對突尼西亞長年深陷經濟危機，失業率和通脹居高不下，當年參與反政府運動的律師胡伊達表示，「人們認為班阿里倒台，就可以解決所有事情，但我想這需要20年到30年時間。」

報導引述法新社指出，西迪布濟德的主要工作來自工廠或農業，但平均每月收入僅150第納爾(約56美元)。25歲的拉希米在2015年取得電腦專業文憑，仍需工作四年，才儲得足夠資金開設小餐廳。拉希米曾向銀行借貸但被拒絕，她形容銀行審批極嚴，難以取得貸款 ，她的餐廳經營六個月便倒閉，自此失業。拉希米表示，許多居民均慨嘆過去十年的生活愈來愈差，很多人嘗試偷渡往歐洲，部分人途中不幸葬身大海。

據報導，在西迪布濟德經營紡織廠的菲特尼表示，在「茉莉花革命」前，他的工廠聘有500名員工，但示威爆發後，所有客戶均逃離西迪布濟德，紡織廠目前已廢置。菲特尼批評政府沒有策略鼓勵投資，以致營商環境每況愈下。