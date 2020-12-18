好酷！ 英國仿生手臂 讓獨臂少年化身「鋼鐵人」

澳洲一位天生就沒有左手的少年約翰，近日裝上由英國公司Open Bionics開發的多握式仿生手臂「Hero Arm」，讓他覺得自己跟鋼鐵人一樣酷。（路透）

澳洲 雪梨一位天生左手殘缺的少年約翰（John），近日裝上由英國 公司Open Bionics開發的多握式仿生手臂 「Hero Arm」，成為澳洲獲得此裝置的第一人。

約翰先前的皮膚色義肢只有單一握點，而Hero Arm不只造型就像鋼鐵人的手臂，還具備多個握點，對日常生活更方便，穿戴上後包括進食、拿杯子，甚至騎摩托車都不成問題。

來源：聯合新聞網

按下手背上的閃光按鈕啟動後，Hero Arm會擷取殘肢中的肌肉 信號來運作。當約翰彎曲殘肢時，感應器會檢測到微小的信號並轉換為仿生手臂的動作，通過原生手臂肌肉讓約翰從Hero Arm接收到觸覺回饋。

約翰開心地表示，裝上Hero Arm後，有時感覺自己像鋼鐵人一樣，「我愛Hero Arm的原因，是因為它讓我不再跟其他人不同，我跟大家一樣有第二隻手」。

每支Hero Arm均使用創新的3D掃描和列印技術客製打造，Open Bionics指出，Hero Arm是全世界價格最實惠的多握式仿生手臂，而且是唯一可以同時相容於成人和小到八歲孩童的裝置。

Open Bionics成立於2014年，總部位於英國西南部布里斯托（Bristol）。他們表示，每一個人的手臂都與眾不同，而他們裝置及配件的成本基本上是競爭對手價格的一半。目前Hero Arm已獲英國、美國、德國和法國等主要西方國家納入醫療健保系統中，期望幫助更多跟約翰一樣的人。