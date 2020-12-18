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離奇！美國女子醉倒友人家 隔日墨西哥馬背上醒來

聯合新聞網
美國一名女子喝酒喝到不醒人事，隔天醒來竟發現自己正在「騎馬」，就連身邊的人都說著她完全聽不懂的西班牙語，這時她才驚覺自己跨越了美墨邊境。（取材自TikTok）
美國一名女子喝酒喝到不醒人事，隔天醒來竟發現自己正在「騎馬」，就連身邊的人都說著她完全聽不懂的西班牙語，這時她才驚覺自己跨越了美墨邊境。（取材自TikTok）

喝酒醉到不醒人事，醒來竟然坐在一匹馬上！美國一名女子周末在朋友家中開趴狂歡，沒想到喝酒喝到不醒人事，隔天醒來竟發現自己正在「騎馬」，就連身邊的人都說著她完全聽不懂的西班牙語，這時她才驚覺自己跨越了美墨邊境，來到墨西哥叢林，過程中她將影片PO到抖音（TikTok）上，離奇的遭遇吸引超過1200萬人次觀看，引發不少討論。

「新聞周刊」（Newsweek）報導，美國一名名叫莉茲（Liz）的女子，日前在自己的抖音中PO出一段影片，影片中的她醉醺醺的騎著馬，並表示自己身在墨西哥的叢林中，身邊的小孩一直說著西班牙語，並驚恐的說「身邊的人完全聽不懂我說的話，我也聽不懂他們在說什麼，他們說的是西班牙語」，她甚至不知道小孩要帶她去哪，只知道自己喝醉了正在騎馬。

來源：YouTube

接著她更在影片中表示，周圍的人都不會說我的語言，所以他們也不知道我在說什麼，當時她感到相當害怕，因為不知道怎麼騎馬，還反覆尖叫「我好害怕！」離奇的遭遇隨著影片曝光後，在短短一周內引來超過1200萬觀看人次，許多網友更擔心莉茲的安危。

所幸在過程中沒有發生危險，莉茲也在隔天發布影片向網友報平安，說明最後自己有安全的回到旅館，狀態非常良好。不過，莉茲的行為也引來不少網友批評，認為莉茲本來就不應該喝那麼醉，讓自己身處危險中。

美國 墨西哥 抖音

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