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瑞士夢幻「冰教堂」隱身雪山中 冰層閃爍藍光 美景年年不同

聯合新聞網轉角國際
瑞士南部高海拔的迪亞布勒雷峰附近，開放了一個名為「冰教堂」的冰洞供人參觀。（路透）
瑞士南部高海拔的迪亞布勒雷峰附近，開放了一個名為「冰教堂」的冰洞供人參觀。（路透）

「一期一會的瑞士冰洞……。」瑞士南部高海拔的迪亞布勒雷峰（Diablerets）附近，開放了一個名為「冰教堂」（The Ice Cathedral）的冰洞供人參觀。參觀者可以從附近觀光景點「冰川3000」（glacier 3000）的纜車處步行15分鐘，就能看見隱身在白靄靄雪山中的洞穴。不斷往下走，就能抵達冰川的底部，看見傳說中的「冰教堂」洞穴。這個冰洞深達20公尺、上頭則是覆蓋著厚5公尺的冰層，透著外頭的光線，冰層細緻的氣泡紋路，閃爍著藍色光芒，彷彿置身電影場景。

路透報導，冰教堂洞穴是生成在迪亞布勒雷峰底下的天然冰洞。冰洞的成形原理，和虹吸現象有關，在每年春夏氣候較溫暖時，部分雪水融化，積聚在冰川底部。但是未融化完成的冰塊與沉積物，暫時阻塞了這些雪水排出，在冰川底部短暫形成湖泊。到了秋天，冰塊差不多融化，原本的堵塞物消失了，湖水就從一端旋轉排出，最後只剩下冰洞。

來源：TIKTOK COFFEE

另外，由於每年溶解與沉積的狀況不同，冰洞每次的生成數量、規模大小、道路形狀、冰層紋路都會有所差異，另外氣候也會影響冰洞的冰層與地面狀態，每次到訪看到的景色都會是獨一無二，無法再重現的一期一會。

「這是我們第一次對外公開這裡，」該冰洞所屬的觀光景點「冰川3000」負責人查南（Bernhard Tschannen）說。在過去幾年，此處也曾出現過冰洞，但當時的地面狀況更陡峭、洞穴規模也更深，不適合開放一般旅客觀光。剛好遇到今年形成的冰洞相對平緩、出入也容易，經過評估後，才決定對外開放。不過，根據官方網站資料，由於冰洞內部仍為結冰表面、行走時有一定危險性；另外冬季氣候的不穩定、還有可能的積雪，仍讓造訪有一定風險。

不過，回看這次首度開放的絕美冰洞觀光，或許也有試圖挽救滑雪季節的意味存在。（聯合新聞網轉角國際）

參觀者可以從附近觀光景點「冰川3000」的纜車處步行15分鐘，就能看見隱身在白靄...
參觀者可以從附近觀光景點「冰川3000」的纜車處步行15分鐘，就能看見隱身在白靄靄雪山中的洞穴。（路透）
冰教堂洞穴是生成在迪亞布勒雷峰底下的天然冰洞。（路透）
冰教堂洞穴是生成在迪亞布勒雷峰底下的天然冰洞。（路透）

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