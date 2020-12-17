我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內政部長柏恩哈德確診新冠 無症狀…隔離繼續工作

金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

200封「二戰情書」 75年後重見天日…結局竟這樣

綜合報導
一名在法國的研究員，竟挖出整箱來自二戰時期的情書。（取材自推特）
一名在法國的研究員，竟挖出整箱來自二戰時期的情書。（取材自推特）

在過去，人們靠著寫情書傳遞愛意。最近在法國有200封二戰時期的情書重見天日，讓人得以一窺70多年前，戰火下情侶間互訴的情話。

根據日本媒體「COURRIER」報導，一位女環境研究員Cécile，在法國東南部艾克斯普羅旺斯市工作。日前，她發現有一箱東西被當成垃圾丟掉。打開之後，發現裡頭居然還有幾乎塞滿整個紙箱，估計共有200封的信件。

Cécile發現，這些信件的年代約落在1942至1945年間，也就是70幾年前二次世界大戰的時代。內容則是一位男性在戰爭之中，寫給另一位女性「Aimée Randonnet」的情書。

Cécile認為，這些心意不應該就這麼被丟棄，於是在twitter上發文，想找尋這位Aimée或她的後代。這則消息吸引到西班牙媒體「國家報」的報導，馬上在24小時之內獲得上萬轉載。

結果，就在網友的齊心協助之下，成功找到Aimée的女兒，還得知當初寫這些情書的男子從軍三年，後來也在戰場上存活下來，並且與心上人Aimée結婚生子，讓這份情意有了完美結局。Aimée的女兒表示，過去曾想找出這些信件，但卻怎麼也找不到，還以為都遺失了，沒想到現在以這種方式，重新獲得這份父母留下的珍貴寶物。

日本

上一則

英國小姊妹寫聖誕卡寄天堂 「亡父」竟回信

下一則

英歐談判雖有進展 英首相府：最終恐仍是無協議

延伸閱讀

法國多地發生遊行示威 160多人被捕

法國多地發生遊行示威 160多人被捕
他打仗3年寫200封「二戰情書」 75年後重見天日

他打仗3年寫200封「二戰情書」 75年後重見天日
違反隱私規定！ 法國當局開鍘Google、亞馬遜

違反隱私規定！ 法國當局開鍘Google、亞馬遜

暖心法國神秘客 將部分財產遺贈俄羅斯「冬宮貓」

暖心法國神秘客 將部分財產遺贈俄羅斯「冬宮貓」

熱門新聞

美國總統川普11日簽署行政命令，讓今年12月24日成為聯邦假日。（美聯社）

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

2020-12-13 05:47
英國率先全球批准並施打輝瑞與BioNTech的新冠疫苗。美聯社

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

2020-12-09 08:07
當年還是王儲的泰王瓦吉拉隆功（左）和妻子西拉米（右）及年幼的提幫功王子（前）合照。（取材自臉書）

泰國「宮鬥」新發展！國王傳言要「出家廢妃」復位

2020-12-13 04:35
印尼南蘇拉威西省發生一起孕婦遭7間醫院拒絕治療，造成「一屍兩命」的憾事。 示意圖／ingimage

她懷胎9月遭7醫院拒收 等不到病床最後一屍兩命

2020-12-14 06:30
緯創資通有限公司。 （本報檔案照）

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

2020-12-12 10:28
23歲母親只因3歲女兒影響到自己飲酒狂歡，竟把女兒趕出家門，讓她在零下負15度的氣溫下獨自待在走廊上活活被凍死。圖擷自每日郵報

影響大人狂歡 狠母將3歲女兒棄零下15度走廊凍死

2020-12-13 08:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬