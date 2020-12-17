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英國小姊妹寫聖誕卡寄天堂 「亡父」竟回信

綜合報導
「爸爸」回覆小姊妹一人一張手寫聖誕卡，感謝她們寄卡片來。（取材自太陽報）
「爸爸」回覆小姊妹一人一張手寫聖誕卡，感謝她們寄卡片來。（取材自太陽報）

每年聖誕節，英國6歲女童愛娃蘿絲（Ava-Rose）跟她4歲的妹妹歐羅拉葛雷斯（Aurora-Grace）都會寫信到「天堂」給2年前因車禍過世的爸爸。但今年「爸爸」回信給小姊妹。

英國媒體「太陽報」（The Sun）報導，「爸爸」幕後藏鏡人其實是布里斯托爾皇家郵政（Royal Mail）。郵務人員發現小姊妹地址寫著「天堂」的信件，決定假爸爸之名回信給她們：「謝謝親愛的寄給我聖誕卡。 最愛的爸爸上（親）」。郵務人員還以「聖誕老人」的身分寄信給小姊妹，祝她們有個愉快的聖誕節，並提醒她們「記得掛起襪子」。

小姊妹的媽媽史黛西（Stacey）表示不知道女兒今年也寄了卡片給丈夫，收到皇家郵政的包裹時還以為是垃圾信，沒想到是充滿愛的禮物：「我發現真相時眼淚流不停，現在想起來鼻子還是酸酸的。」史黛西感謝皇家郵政暖心的舉動，認為身邊圍繞很多好人。

皇家郵政還附上一封信給媽媽說明始末。（取材自太陽報）
皇家郵政還附上一封信給媽媽說明始末。（取材自太陽報）

史黛西提到「爸爸」跟「聖誕老人」的卡片還沒給女兒，因為擔心自己在女兒面前無法控制情緒，但她會先給她們聖誕老人的卡片，至於「爸爸」的卡片則會暫放到女兒的「記憶寶盒」裡，因為現在有點難解釋「爸爸」聯絡她們的方式。史黛西感動地說：「今年我有個很美好的聖誕節」。

「聖誕老人」也寄給小姊妹一人一張手手寫卡片。（取材自太陽報）
「聖誕老人」也寄給小姊妹一人一張手手寫卡片。（取材自太陽報）

聖誕節 皇家 郵政

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