我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內政部長柏恩哈德確診新冠 無症狀…隔離繼續工作

金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

班克西新作…婦人打噴嚏 假牙脫口而出

周靜芝
班克西最新描繪一名戴頭巾的婦女打噴嚏，力道大到連假牙都飛了出來，手中拿的拐杖和手提包也掉了。（歐新社）
班克西最新描繪一名戴頭巾的婦女打噴嚏，力道大到連假牙都飛了出來，手中拿的拐杖和手提包也掉了。（歐新社）

綜合報導英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品出現在布里斯托全英格蘭最陡街道的一棟民宅牆面上，描繪一名戴頭巾的婦女打噴嚏，力道大到連假牙都飛了出來，手中拿的拐杖和手提包也掉了。

英國「衛報」報導，班克西日前在自己的官網和Instagram帳號上分享他的新作，並說明這幅作品名為Aachoo!!（打噴嚏的聲音），確實是他的真跡。

真實身分不明的班克西分享了一張照片，照片中一名男子做出動作，似乎被這名婦女的噴嚏震到站立不穩，雨傘開花，前面還有一個垃圾桶被吹倒。

全英格蘭最斜的住宅街道韋爾街（Vale Street）陡峭達22度，每到復活節都會舉行滾彩蛋的比賽。

28歲的路斯摩爾（Fred Loosmore）是名家具製造工，他最近在班克西留下作品的房子租用了一個房間。他告訴新聞協會（PA Media），已經幫畫作裝上透明壓克力防止被破壞。

班克西近期作品多與疫情相關，例如在倫敦地鐵環線（Circle Line）的老鼠塗鴉，處處與口罩結合；以及他在醫院留下的塗鴉，畫中男孩拿著護理師公仔玩耍，把蜘蛛人和蝙蝠俠丟在一旁，象徵醫護人員才是真正的超級英雄，向醫護人員致敬。

班克西新作出現在全英格蘭最陡街道的一棟民宅牆面上。（歐新社）
班克西新作出現在全英格蘭最陡街道的一棟民宅牆面上。（歐新社）

班克西 英國 地鐵

上一則

疫情嚴峻也要洗 日本「單人三溫暖」暴紅

下一則

英國小姊妹寫聖誕卡寄天堂 「亡父」竟回信

延伸閱讀

班克西新作現身英國 婦人打噴嚏假牙脫口而出

班克西新作現身英國 婦人打噴嚏假牙脫口而出
美股創新高！投資人選擇相信疫苗能止疫

美股創新高！投資人選擇相信疫苗能止疫
大法官艾里托：地方政府防疫規定 威脅宗教、言論自由

大法官艾里托：地方政府防疫規定 威脅宗教、言論自由
大法官艾里托演講：宗教自由、言論自由均受威脅

大法官艾里托演講：宗教自由、言論自由均受威脅

熱門新聞

美國總統川普11日簽署行政命令，讓今年12月24日成為聯邦假日。（美聯社）

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

2020-12-13 05:47
英國率先全球批准並施打輝瑞與BioNTech的新冠疫苗。美聯社

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

2020-12-09 08:07
當年還是王儲的泰王瓦吉拉隆功（左）和妻子西拉米（右）及年幼的提幫功王子（前）合照。（取材自臉書）

泰國「宮鬥」新發展！國王傳言要「出家廢妃」復位

2020-12-13 04:35
印尼南蘇拉威西省發生一起孕婦遭7間醫院拒絕治療，造成「一屍兩命」的憾事。 示意圖／ingimage

她懷胎9月遭7醫院拒收 等不到病床最後一屍兩命

2020-12-14 06:30
緯創資通有限公司。 （本報檔案照）

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

2020-12-12 10:28
23歲母親只因3歲女兒影響到自己飲酒狂歡，竟把女兒趕出家門，讓她在零下負15度的氣溫下獨自待在走廊上活活被凍死。圖擷自每日郵報

影響大人狂歡 狠母將3歲女兒棄零下15度走廊凍死

2020-12-13 08:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬