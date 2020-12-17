班克西新作…婦人打噴嚏 假牙脫口而出

班克西最新描繪一名戴頭巾的婦女打噴嚏，力道大到連假牙都飛了出來，手中拿的拐杖和手提包也掉了。（歐新社）

綜合報導英國 知名塗鴉藝術家班克西 （Banksy）最新作品出現在布里斯托全英格蘭最陡街道的一棟民宅牆面上，描繪一名戴頭巾的婦女打噴嚏，力道大到連假牙都飛了出來，手中拿的拐杖和手提包也掉了。

英國「衛報」報導，班克西日前在自己的官網和Instagram帳號上分享他的新作，並說明這幅作品名為Aachoo!!（打噴嚏的聲音），確實是他的真跡。

真實身分不明的班克西分享了一張照片，照片中一名男子做出動作，似乎被這名婦女的噴嚏震到站立不穩，雨傘開花，前面還有一個垃圾桶被吹倒。

全英格蘭最斜的住宅街道韋爾街（Vale Street）陡峭達22度，每到復活節都會舉行滾彩蛋的比賽。

28歲的路斯摩爾（Fred Loosmore）是名家具製造工，他最近在班克西留下作品的房子租用了一個房間。他告訴新聞協會（PA Media），已經幫畫作裝上透明壓克力防止被破壞。