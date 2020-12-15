我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

抗疫見曙光！加州第1針 凱瑟護士接種疫苗

「摩西」救不了威尼斯？夢化成水

轉角24小時
威尼斯人穿過聖馬可廣場的拱廊。（Getty Images）
威尼斯人穿過聖馬可廣場的拱廊。（Getty Images）

「說好的摩西治水呢...」冬季逢水必淹，長年來備受水患威脅的「水都」威尼斯，近日因為強風大雨水位急速升高，讓倒灌海水再度淹入城內。突襲的強風大雨讓當地政府措手不及，如果情況持續惡化，城內重要的世界遺產恐遭遇危險。但市民輿論這回卻特別失望--因為義大利政府耗時17年，花費55億歐元（約1,800億台幣）打造，為了攔截潮水、保護威尼斯而建的奇觀級水利工程「摩西計畫」，今年10月終於正式啟用。當時「摩西」的初戰，雖然成功攔截了潮水，可如今在12月、威尼斯淹水季節的重要時刻卻出了大包。這樣無限循環的惡夢場景，不免讓威尼斯市民感到惱怒：水又淹進來了，花了重金和17年光陰心血的「摩西」怎麼不幫忙？

聖馬可廣場一片汪洋。（路透）
聖馬可廣場一片汪洋。（路透）

啟動摩西 需提前48小時

2003年開始動工卻嚴重遲到的「摩西計畫」，今年7月才終於展開驗收測試。長達1.6公里、擁有78座活動閘門的摩西，當時估計可以擋下最高達300公分的潮水；若碰到水勢高漲，則水閘可以在30分鐘內升起，擋下水勢侵襲。不過，看似成功的測試並不反映在實際運用的狀況，威尼斯地方政府措手不及的表現，反映了摩西計畫的兩個限制：若要啟動摩西，一是海平面升高必須達到130公分，二是啟動摩西至少需要「提前48小時」的使用預警。

過去幾天，威尼斯的天氣預報僅預測到降雨會讓海平面升高至120公分，這距離啟動摩西還有一定門檻。可隨著地中海的季節風--西洛克風（sirocco）--從克羅埃西亞吹來強勁東南風，再加上威尼斯附近的兩條河流水位高漲，水位一度上升到145公分，這才在極短時間內「突襲」了威尼斯。

面對突然惡化的天氣狀況，且在啟動摩西需要48小時提前預警的情況下，威尼斯地方政府根本來不及反應。「摩西計畫必須採取更迅速的反應，以應對突然的天氣變化。」威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）事後呼籲。

氣候變遷 災情年年惡化

威尼斯長年來受水災困擾，這和其地理位置以及全球氣候變遷也有所關係。威尼斯位於潟湖上，而只要外海漲潮，海水就會湧入潟湖，進而導致威尼斯淹水。此外，氣候變遷形成的氣象風暴、海平面上升等問題，加上威尼斯不斷下沉，這些因素都讓威尼斯的水災情況年年惡化。

義大利威尼斯8日一早的強風大雨讓潮水水位升高，小朋友必須涉水才能穿越市區。（美聯...
義大利威尼斯8日一早的強風大雨讓潮水水位升高，小朋友必須涉水才能穿越市區。（美聯社）

2019年，威尼斯遭受自1966年以來最嚴重的水患，水勢不斷攀升，隨後更宣布進入緊急狀態。當時，水位一度飆升至1.87公尺，創下1923年有紀錄以來史上第二高，僅次於最高紀錄1966年的1.94公尺。而即便水位在後來逐漸消退，但依然創下史上第三高記錄，1.6公尺。災情最嚴重之際，威尼斯約80%的地區都浸泡在水裡，這樣的紀錄以及水淹景象更被當地人形容為極不尋常的「末世水災」。

水都受水困，這也是為什麼摩西計畫一直被視為威尼斯的「救世主」，從動工開始就引起各界矚目。

摩西計畫的命名取自於義大利文的縮寫「Mose」，寄望這項工程可以像聖經裡的摩西開紅海一樣，分開潮水保護威尼斯市民。這項工程在1984就已經完成設計，在2003年正式開工，主要是在威尼斯潟湖與外海之間築建閘門，阻擋海水侵入。不過，原本預計在2011年完工的摩西計畫，為何一再延宕，直到今年才進入最後階段呢？

義大利威尼斯8日一早的強風大雨讓潮水水位升高，人們必須涉水才能穿越市區。（路透）
義大利威尼斯8日一早的強風大雨讓潮水水位升高，人們必須涉水才能穿越市區。（路透）

貪腐問題 工程一再延宕

工程一拖再拖，除了政治角力、環保團體抗議破壞潟湖生態等因素，主要也是因為貪腐問題。2014年，時任威尼斯市長因涉嫌利用摩西計畫貪污2000萬歐元而下台，此案一共涉及百人接受調查，最終逮捕了35人。此外，摩西計畫也一度傳出工程技術出包的問題，包括使用劣質材料，以及當初在1980年代完成的工程設計是否能應對如今的極端氣候問題，都備受外界質疑。

工程進入最後階段或許是好消息，但這不代表威尼斯從此一勞永逸，甚至也衍生出新的待解難題。

摩西計畫在今年10月3日首次啟用，當時成功擋下預計約135公分的潮水，威尼斯市長大力稱讚這是威尼斯歷史性的一天，許多市民也激動不已，直言「難以置信」。但根據「富比士」報導，就在摩西計畫成功啟動後的第二天，位於威尼斯地勢最低點的聖馬可教堂（St Mark’s Square），以及鄰近的餐廳、教堂等就淹水了。諷刺的是，摩西計畫只有到達130公分或以上的門檻才能啟動，可當時足以讓聖馬可教堂淹水的水勢估計只有106公分，這意味著約威尼斯約69%的地區未來仍會受到漲潮影響。

影響經濟 另一棘手問題

而另外一個問題也在於，摩西在10月3日啟動時雖然成功擋下潮水，但同時也因為關閉了潟湖和外海之間的通道，導致威尼斯港口的生意受到影響。當時，有七艘船被阻隔在摩西的閘門外，足足等待了五個小時才順利進入威尼斯港口卸貨。這家港口旗下有超過2萬名員工，涉及超過1000家企業，且擁有豐厚利潤。也因此，摩西計畫的啟動或許並不是港口所樂見的，因為延遲卸貨意味著巨大的損失。

義大利威尼斯的聖馬爾谷教堂前的廣場8日適逢漲潮，強風讓充氣式柵欄無法啟動，導致淹...
義大利威尼斯的聖馬爾谷教堂前的廣場8日適逢漲潮，強風讓充氣式柵欄無法啟動，導致淹水。（美聯社）

此外，新冠肺炎的爆發也衝擊義大利的民生和經濟等問題，尤其在公共債務增加的情況下，義大利政府可否負擔得起摩西計畫高昂的運行成本，也是外界憂心所在。面對各方質疑，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）早前便對民眾信心喊話，表示會聚焦在摩西計畫的完工階段，順利達到防洪目的。

義大利威尼斯聖馬爾谷聖殿宗主教座堂8日內部影像，可見異常潮汐帶來的大水淹入。（歐...
義大利威尼斯聖馬爾谷聖殿宗主教座堂8日內部影像，可見異常潮汐帶來的大水淹入。（歐新社）

「情況很糟，我們被水淹了...」聖馬爾谷聖殿宗主教座堂（Saint Mark’s Basilica）負責人塔賽因日前受訪時表示，如果水勢持續上升，教堂將會遭受侵蝕。原本對摩西治水寄予厚望的威尼斯如今再度淹成水鄉澤國，目前需要解決的棘手問題除了摩西的啟動條件，還包括如何應對迅速惡化的全球氣候變遷，但這個問題，是否單靠摩西計畫就能解決呢？

義大利威尼斯8日再遭異常潮汐「Acqua Alta」帶來的大水入侵，聖馬可廣場上...
義大利威尼斯8日再遭異常潮汐「Acqua Alta」帶來的大水入侵，聖馬可廣場上一位男子背著女友前進。（美聯社）

義大利 氣候變遷 三高

上一則

維吾爾族要求調查中國種族滅絕 國際刑事法院駁回

下一則

俄羅斯安加拉重型火箭升空！睽違6年成功試射

延伸閱讀

「摩西」輸給海水的威力 威尼斯又淹水了

「摩西」輸給海水的威力 威尼斯又淹水了
歐洲確診破2000萬例 義大利內政部長確診

歐洲確診破2000萬例 義大利內政部長確診
義大利染疫病亡數破6萬 死亡率僅次於英國

義大利染疫病亡數破6萬 死亡率僅次於英國
城市學院數理工程高中華裔師生 獲「校園F1」雙獎

城市學院數理工程高中華裔師生 獲「校園F1」雙獎

熱門新聞

英國威廉王子。圖／路透資料照片

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

2020-12-08 09:52
義大利一名男子在與妻子吵架之後外出散心，結果一走就是450公里。圖為示意圖。(歐新社)

一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里

2020-12-07 19:44
英國率先全球批准並施打輝瑞與BioNTech的新冠疫苗。美聯社

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

2020-12-09 08:07
美國總統川普11日簽署行政命令，讓今年12月24日成為聯邦假日。（美聯社）

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

2020-12-13 05:47
緯創資通有限公司。 （本報檔案照）

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

2020-12-12 10:28
當年還是王儲的泰王瓦吉拉隆功（左）和妻子西拉米（右）及年幼的提幫功王子（前）合照。（取材自臉書）

泰國「宮鬥」新發展！國王傳言要「出家廢妃」復位

2020-12-13 04:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票

確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票