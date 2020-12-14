暖心法男 遺產贈俄羅斯「冬宮貓」

2018年FIFA世界杯開幕戰由地主俄羅斯迎戰沙烏地阿拉伯，冬宮貓阿基里斯預測俄羅斯勝出。（路透）

俄羅斯 聖彼得堡的國立艾米塔吉博物館 （State Hermitage Museum）收藏著全世界數一數二的藝術珍品，館內的「冬宮貓」（Hermitage Cats）則讓訪客同樣印象深刻。俄國 媒體近日就報導，一位法國男子甚至將冬宮貓們列為遺產繼承人之一。

新聞網站Fontanka.ru報導，國立艾米塔吉博物館館長皮歐特洛夫斯基（Mikhail Piotrovsky）被問到冬宮貓近況時，先稱館方從未停止照顧貓咪，訪客和網民也都在留意牠們，接著就稱「貓咪有自己的贊助人，最近來自法國，一位男士甚至將小部分財產遺贈給貓咪，我們現在正跟律師們聯繫，這真的非常暖心。」

身兼博物館發言人的助理館長哈圖寧（Maria Haltunen，音譯）事後解釋，館方是在2019年夏天被告知此事，程序現已跑到最後階段，「這位男士過世了，將遺產分贈給他的摯愛（親屬）與法國環保組織，份額比前兩者要小的第三分就贈給冬宮貓。」

莫斯科時報報導，立遺囑人是法國公民波塔（Christoff Botar）、職業不明，館方不知道他願意慷慨解囊的原因，也不知道他是否曾來過博物館參觀，又跟冬宮貓有什麼關連，但推測他是一位「平凡謙虛的男士」。

俄羅斯國立艾米塔吉博物館共有6座主要建築，其中的冬宮（Winter Palace）在1732至1917年間是俄羅斯沙皇皇宮。相傳冬宮一開始就鼠滿為患，伊莉莎白．彼得羅夫娜女皇（Empress Elizaveta Petrovna）下旨引貓逐鼠，讓貓咪自此成為冬宮住客，還被凱薩琳大帝封為藝廊守衛。但二戰的列寧格勒圍城戰期間，冬宮貓幾乎全數死絕，導致蘇聯戰後必須從其他地方把貓帶回冬宮。

目前艾米塔吉博物館共有約50隻冬宮貓，由博物館工作人員與志工照護，資金全靠捐助。據指皮歐特洛夫斯基已表示，波塔捐贈的錢會用於修繕貓咪居住的博物館地下室。