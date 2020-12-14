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印度師奪「全球教師獎」 百萬獎金慨捐一半達賴說讚

編譯張君堯
迪斯萊爾從140多個國家、超過1萬2000多位候選教師中脫穎而出，卻堅持要將百萬美元將近一半的數目，分給其他九位進入決選的教師們每人各5萬5000美元。（路透）
迪斯萊爾從140多個國家、超過1萬2000多位候選教師中脫穎而出，卻堅持要將百萬美元將近一半的數目，分給其他九位進入決選的教師們每人各5萬5000美元。（路透）

印度一名老師因促進鄉村女童就學、革新教材媒介，榮獲2020年「全球教師獎」，他卻堅持分出100萬美元獎金的一半給其他進入決選的教師，讓西藏精神領袖達賴喇嘛聞訊也讚嘆不已。

得獎的老師是在印度馬哈拉施特拉（Maharashtra）邦的鄉村小學任教的迪斯萊爾（Ranjitsinh Disale），他致力於提倡女子教育和創新了教材媒介。

「全球教師獎」由聯合國教科文組織（UNESCO）和「瓦爾基基金會」（Varkey Foundation）合辦，旨在表彰在教育界有非凡貢獻的傑出教師。

迪斯萊爾為了普及教育，學習了當地人的母語以便翻譯教材，且把課本嵌入一個特殊的QR code，讓學生更便利地接受教育。學生可以藉此接觸有聲詩歌、故事、作業，也可以觀看教學影片，目前迪斯萊爾的技術已逐漸在印度推廣開來。

迪斯萊爾從140多個國家、超過1萬2000多位候選教師中脫穎而出，而在視訊頒獎典禮上，迪斯萊爾堅持要將百萬美金將近一半的數目，分給其他9位進入決選的教師們每人各5萬5000美元。

迪斯萊爾表示如果與其他老師分享這筆獎金，可以支持他們持續為學子付出，並盡其所能減輕許多學生學習的困難。

如此慷慨的舉動也獲得達賴喇嘛的讚嘆，他在推特上指出，讓那些身陷貧困，亟需教育機會的幼童接受教育，是幫助他們最好的方式，而這麼做的人可以為創造一個更美好的世界貢獻一己之力。

得獎的老師是在印度馬哈拉施特拉邦的鄉村小學任教的迪斯萊爾，他致力於提倡女子教育和...
得獎的老師是在印度馬哈拉施特拉邦的鄉村小學任教的迪斯萊爾，他致力於提倡女子教育和創新了教材媒介。（路透）

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