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丹麥最大7000平方米「垂直農場」 省水250倍

綜合報導
北歐豐收這座垂直農場占地7000平方公尺，諾大空間裡從地板至天花板共有14層的層架。（Getty Images）
北歐豐收這座垂直農場占地7000平方公尺，諾大空間裡從地板至天花板共有14層的層架。（Getty Images）

號稱歐洲最具規模之一、位於丹麥首都哥本哈根工業區倉庫裡的「垂直農場」最近剛開幕，室內紫色燈光照明櫛次鱗比的盒子裡，栽植的萵苣、香草與羽衣甘藍即將發芽。

丹麥新創公司北歐豐收（Nordic Harvest）這座垂直農場（vertical farm）所在地，原本是用來停放飛機的飛機庫，占地7000平方公尺，諾大空間裡從地板至天花板共有14層的層架。

北歐豐收這座垂直農場占地7000平方公尺，諾大空間裡從地板至天花板共有14層的層...
北歐豐收這座垂直農場占地7000平方公尺，諾大空間裡從地板至天花板共有14層的層架。（Getty Images）

北歐豐收這座垂直農場號稱，每公斤作物使用一公升的水灌溉，比地下農場省40倍，而且...
北歐豐收這座垂直農場號稱，每公斤作物使用一公升的水灌溉，比地下農場省40倍，而且比農地種植省250倍。（Getty Images）

雖然沒有土壤或日照，但是這裡栽植的作物每年將收穫15次，並由2萬個特製LED燈泡24小時不間斷照明。

北歐豐收創辦人及執行長黎曼（Anders Riemann）表示，明年首季將收成約200公噸作物，而明年底前農場全產能運作，年產量可達將近1000公噸，如此將使得這座位於塔斯查普（Taastrup）的倉庫，成為全歐洲最大的垂直農場之一。

不出所料，鄉村農夫對於這些位於大都會裡的垂直農場冷眼以對，他們質疑垂直農場供應地球農產品的能力，並且批評垂直農場耗電。

但黎曼強調，他的農場很環保，產地接近消費者且垂直農場使用綠能電力。他說：「循環利用所有水以及養分和肥料，垂直農場的特色就是不傷害環境。」

丹麥的風力發電在全世界首屈一指，全國大約40%的用電是來自風電。黎曼表示：「就我們的垂直農場而言，我們的用電100%來自風電，這使我們不排放二氧化碳。」

丹麥新創公司北歐豐收這座垂直農場所在地，原本是用來停放飛機的飛機庫，占地7000...
丹麥新創公司北歐豐收這座垂直農場所在地，原本是用來停放飛機的飛機庫，占地7000平方公尺。（Getty Images）

黎曼說，他的農場每公斤作物使用一公升的水灌溉，比地下農場省40倍，而且比農地種植省250倍。

強調環保與能源再利用的垂直農場大約從10年前開始發展，目前在亞洲與美國日益蓬勃，而且全球最大的垂直農場在美國，不過這個構想在歐洲已經慢慢開始普及。

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