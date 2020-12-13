1張照片 讓越南偏鄉「蕎麥花」花海暴紅

沐浴在花海中的觀光客。（中央社）

越南 北部河江省原是靜謐的農業省，居民們以蕎麥果腹。多年前有歐洲背包客將蕎麥花盛開照片上傳網路，令河江省聲名大噪。在疫情 衝擊下，今年到訪旅客人次仍破150萬。

中央社報導，每到11、12月，河江省就會湧入欣賞蕎麥花的人潮。這個位於越南最北、緊鄰中國雲南省的觀光 勝地交通易達性不高，國際旅客須先搭機到河內，再坐車7至8小時，沿著陡峭山勢一路蜿蜒升至海拔上千公尺。

蕎麥花越文稱作Tam Giac Mach，特色是花期顏色多變，剛開時是白色，漸漸轉為粉紅、淺紫，快凋謝時又變為深紅色，葉子則呈三角形。於是滿山花開花落間，河江省就彷彿自動換了好幾次「地毯」。

河江省位於越南最北，交通易達性不高，國際旅客須搭機到河內，再坐車7至8小時，沿著陡峭山勢一路蜿蜒而上至海拔上千公尺。（中央社）

值得一提的是，在物質匱乏的年代，蕎麥其實是糧食作物，當地山區居民常用蕎麥粉做成餅或麵條充飢。只是隨著生活條件改善，當地居民漸漸不再食用，而是提供給遊客品嘗，成了體驗在地生活的一環。

但養育河江省世代人的蕎麥並未因此被淡忘，改以「觀光大使」的角色肩負當地90萬人口生計。自2015年起，河江省官方開始舉辦蕎麥花節，鼓勵居民在農地、山坡撒下大量蕎麥種子，花況在聖誕節前後開到最盛。

蕎麥花節開幕歌舞表演，以蕎麥花為意象呈現給觀眾。（中央社）

在蕎麥花節的助攻下，河江省旅客數自2015年的全年70萬人次逐步上升，此後每年成長率都維持雙位數；近5年旅遊業對河江省的國內生產毛額（GDP）貢獻達8.8%。儘管今年受疫情衝擊，河江省全年仍有150萬人次到訪。

河江省共有7個縣鄰近中國，邊界長近278公里，省內擁有19個民族，占當地人口62%。到此一遊除了可以沐浴在蕎麥花海裡拍照打卡，還可和戴著花環、揹著花籃的赫蒙族（Hmong，苗族支系）孩童合照。