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連吃100天超商便當 日男腸胃不適、身體發異味…

聯合新聞網
日本一位網友挑戰「連吃100天超商便當」，結果健康狀態亮紅燈，質疑超商便當的保存期限真的太久。（取材自まいどなニュース）
日本一位網友挑戰「連吃100天超商便當」，結果健康狀態亮紅燈，質疑超商便當的保存期限真的太久。（取材自まいどなニュース）

現代生活忙碌，許多人講求方便快速，正餐都選擇超商的微波便當填飽肚子。但是超商便當是否健康，也是許多人心中的疑慮。最近就有日本網友，挑戰連吃百日的便利商店，結果健康狀況嚴重惡化，引發許多網友討論。

來源：YouTube

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，喜愛分享美食的twitter網友「進撃のグルメ」，日前決定挑戰連吃100天的超商便當。挑戰剛開始時，他還覺得「便當超好吃」、「分量真的很足」、「拉麵的叉燒好好吃」，似乎很享受超商便當的美味。

然而一路吃下來，他卻逐漸感覺到腸胃逐漸不適，身體開始出現異味、注意力無法長時間集中等症狀。到了挑戰末期，健康狀況已明顯亮起紅燈，進食過程也有如折磨，感受到不管哪款便利商店的便當，吃起來都差不多。即使肚子空空如也，也沒有任何想再吃的慾望，甚至體會到為何常吃垃圾食物容易得憂鬱症的感覺。

雖然他最後還是完成了挑戰，但也認為「一開始還以為要吃下去不是問題，但現在覺得根本不可能」，並且質疑「冷靜下來想想，超商便當保存期限那麼長滿可怕的」，自己必須重新考慮飲食和健康的關係。他也提到聯名款拉麵好吃程度，根本不到店家賣的十分之一，很難想像店主怎麼會覺得這個味道OK。

這項挑戰結果公布之後，引來不少網友的回應，表示「我之前也一天吃兩餐便利商店，結果膽固醇過量」、「我上班地方只有便利商店，根本地獄」、「我在7-11做便當的地方工作過……老實說並不意外」。

也有專業網友解說：「便利商店的便當為了拉長保存期限，脂肪和糖分都會放比較多，導致胃酸過量，反之維他命與纖維質幾乎為零，吃太多會營養失調。身體會發臭就是因為油脂攝取過多導致」。

超商 日本

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