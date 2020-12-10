像破個大洞…蜂群攻擊 印度客機停飛

隔天早晨，蜂群再次出現在同一座機庫內並徘徊在貨艙門上方，導致工作人員無法將行李裝載到飛機上，最後同樣靠著消防水柱才成功驅離。（取材自MailOnline）

印度 加爾各答市（Kolkata）一座機場 近日接連發生「蜂群襲機」事件，只見一大群蜜蜂聚集在機艙門附近，讓機身看起來就像破了大洞，最後機場出動消防隊噴灑水柱才將其驅散。

這兩起奇特的航班延誤事件，兩架客機皆屬於印度維斯塔拉（Vistara）航空。航空公司發言人指出，這群蜜蜂數量達上千隻，聚集在一班飛往德里（Delhi）的客機右前門附近，幾乎覆蓋了兩扇窗戶，宛如一個大洞，隨後機場人員動用消防水柱驅趕，導致飛機起飛時間延誤約一小時。

隔天早晨，蜂群再次出現在同一座機庫內，讓原定飛往布萊爾港（Port Blair）的航班延誤，牠們徘徊在貨艙門上方，導致工作人員無法將行李裝載到飛機上，最後同樣靠著消防水柱才成功驅離 。

兩架班機皆停在25號機庫，所幸當蜜蜂聚集時飛機內沒有乘客，也無人受傷。

機場總監巴塔查爾吉（Kaushik Bhattacharjee）事後發布聲明，表示除了用消防水柱驅趕外，工作人員還對機場周遭噴灑殺蟲劑，但在仔細搜查後，並未在附近發現蜂巢。

此事曝光後引發網友熱議，有人開玩笑表示飛機裡是不是有蜂蜜鬆餅，才吸引蜂群「二度造訪」，還有網友說「這不稀奇，加爾各答人太喜歡吃甜食，把蜜蜂都招來了」。