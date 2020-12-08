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大發現！亞馬遜雨林巨型岩壁畫 揭1.2萬年前滅絕物種面貌

綜合報導
亞馬遜雨林發現了描繪已絕種的冰河時期動物和人類的巨型岩石壁畫。(取材自YouTube)
亞馬遜雨林發現了描繪已絕種的冰河時期動物和人類的巨型岩石壁畫。(取材自YouTube)

英國和哥倫比亞兩國組成的考古團隊，在亞馬遜雨林發現了描繪已絕種的冰河時期動物和人類的巨型岩石壁畫。這幅長約12.8公里的岩石壁畫創作時間可以追溯到1萬2500年前。

來源：YouTube

這個由歐洲研究委員會（European Research Council）贊助的考古團隊，去年在哥倫比亞最大的國家公園齊里比克特國家公園（Chiribiquete National Park）內一處懸崖岩壁發現這幅壁畫，被形容有如史前西斯汀教堂（Sistine Chapel）的畫作。

根據英國每日郵報報導，岩壁畫中刻有已絕種的冰河時期動物乳齒象（mastodon），乳齒象已經在南美洲絕種了至少1萬2000年，因此這幅岩石壁畫可以追溯到至少1萬2000多年前。

壁畫中同時可以看到古時美洲駱（palaeolama）、巨型樹懶和冰河時期的馬類等已絕種動物。

同時也可以看到人類的手印。亞馬遜大部分的原住民據信是第一批從西伯利亞來的移民，在1萬7000年前穿越白令陸橋（Bering Land Bridge）來到美洲。

儘管目前還不清楚這幅史前岩石壁畫和亞馬遜當地哪個原住民部落有關，但其中兩支主要原住民亞諾馬米族（Yanomami）和卡雅波族（Kayapo）現蹤當地的時間已約萬年。

首次出現亞諾馬米族的報告是在1759年，當時一名西班牙探險家發現了另一個原住民部落的酋長，當時這名酋長提到目前分布在巴西和委內瑞拉邊界的亞諾馬米族。

至於卡雅波族的起源則較少為人所知，卡雅波族目前人口約8600人。

亞馬遜 英國 移民

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