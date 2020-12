忽現美國、忽現羅馬尼亞…神祕金屬柱離奇出現又消失

羅馬尼亞北部一處山頂近來出現一根神祕金屬柱體,但不久後就消失,且表面布滿詭異的圓形圖案,在網路上引起人們紛紛議論。幾天前,美國猶他州 (Utah)的沙漠也被人發現類似物體。不可思議的是,在羅馬尼亞金屬柱消失後,美國加州 一處山頂上,同樣出現神祕金屬柱!這已經是第三次發現巨柱蹤影。

羅馬尼亞尼亞姆茨(Neamt)地區的媒體,日前首次披露這一根4公尺高的金屬三角柱體畫面。廣播電台Jurnal FM近日前往當地調查此事,電台在官網上寫道,金屬柱體的表面布滿許多圓形圖案。Jurnal FM記者索羅門(Cirprian Solomon)表示,金屬柱體引起的關注「與猶他州有很大關係」。

A mysterious metal monolith appeared on a hilltop in Romania's mountainous Neamt county last week but it later disappeared pic.twitter.com/M8bEzbWQJ1