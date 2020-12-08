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忽現美國、忽現羅馬尼亞…神祕金屬柱離奇出現又消失

綜合報導
羅馬尼亞神祕金屬柱消失後，美國加州一處山頂上緊接出現神祕金屬柱。（取材自推特）
羅馬尼亞神祕金屬柱消失後，美國加州一處山頂上緊接出現神祕金屬柱。（取材自推特）

羅馬尼亞北部一處山頂近來出現一根神祕金屬柱體，但不久後就消失，且表面布滿詭異的圓形圖案，在網路上引起人們紛紛議論。幾天前，美國猶他州（Utah）的沙漠也被人發現類似物體。不可思議的是，在羅馬尼亞金屬柱消失後，美國加州一處山頂上，同樣出現神祕金屬柱！這已經是第三次發現巨柱蹤影。

羅馬尼亞尼亞姆茨（Neamt）地區的媒體，日前首次披露這一根4公尺高的金屬三角柱體畫面。廣播電台Jurnal FM近日前往當地調查此事，電台在官網上寫道，金屬柱體的表面布滿許多圓形圖案。Jurnal FM記者索羅門（Cirprian Solomon）表示，金屬柱體引起的關注「與猶他州有很大關係」。

來源：推特

一根閃閃發亮、約3公尺高的金屬三角柱體，日前豎立在美國猶他州南部紅色岩石群中，11月18日被猶他州官員目擊到，27日晚間卻又被人移走。

索羅門向法新社表示：「還有很多未解之謎，為什麼出現在尼亞姆茨？為何是現在？」

但對羅馬尼亞神祕金屬柱體好奇且想近距離觀看的人，可能已經錯失良機，因為金屬柱體似乎消失了。

Jurnal FM在更新報導中寫道：「柱體在11月30日消失了，就跟它出現時一樣神祕。」

而加州新發現的金屬柱是在中部沿海小鎮阿塔斯卡德羅（Atascadero），那是一座閃亮的銀色三邊形金屬柱體，由不鏽鋼焊接而成，高約3公尺、寬約46公分、估計重90公斤，外貌與猶他州出現的金屬柱相似，但其底部只是放置於地上，沒有固定好，用力推可能會被推倒，不像猶他州那座柱體是安穩插置於岩石之間。

阿塔斯卡德羅新聞指出，目擊的當地登山客表示，他們在前一天經過此地時，還沒有看見這根柱子，2日登上山頂時，它就矗立於此。這是唯一剩下的神祕巨柱，因為羅馬尼亞和猶他州沙漠的柱體經過短暫的轟動後，已經消失無蹤。

羅馬尼亞北部一處山頂近來出現一根神祕金屬柱體，且表面布滿詭異的圓形圖案。（美聯社...
羅馬尼亞北部一處山頂近來出現一根神祕金屬柱體，且表面布滿詭異的圓形圖案。（美聯社）
羅馬尼亞北部一處山頂近來出現一根神祕金屬柱體，且表面布滿詭異的圓形圖案。（美聯社...
羅馬尼亞北部一處山頂近來出現一根神祕金屬柱體，且表面布滿詭異的圓形圖案。（美聯社）

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