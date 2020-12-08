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常玉八尾金魚 10分鐘拍出2200萬

記者何秀玲
香港佳士得秋拍為常玉作品「八尾金魚」設立專場拍賣，成交價約2200萬美元。(圖：香港佳士得提供)
香港佳士得秋拍為常玉作品「八尾金魚」設立專場拍賣，成交價約2200萬美元。(圖：香港佳士得提供)

香港佳士得秋拍首度為藝術家常玉的作品「八尾金魚」設立專場拍賣，也是秋拍的夜拍壓軸，拍出1.7億元（港幣，下同，約2200萬美元）；在拍賣該幅畫作前，香港佳士得舉辦現代及當代藝術晚拍，常玉的「籃中粉紅菊」以1.38億元成交，佳士得一個晚上兩幅畫就拍出超過11億元。

「八尾金魚」拍賣僅花10分鐘即落槌，由9000萬元拍起，經11口價，成交價1.7億元，拍賣價格在預估範圍內。有關買家身分，佳士得不願透露，僅表示是來自兩岸三地的買家。

香港佳士得秋拍重點拍品除「八尾金魚」外，還有常玉在1931年創作的「籃中粉紅菊」，估價6800萬至9800萬元，經過22口價激烈競投後，最後以1.38億元拍出，超越最高預估價。

香港佳士得秋拍首度為藝術大師常玉畫作「八尾金魚」舉行獨立專場拍賣，估價1.2億至1.8億元，為今年香港佳士得秋拍最高價，也是最受矚目的拍品，最後以1.7億元成交。

「八尾金魚」成於1930年代，創作時間推測位於常玉短暫的兩年婚姻之後。評論家認為，該畫以愉悅的橘紅為背景，八尾小魚在玻璃瓶中遨遊，既呼應常玉婚後的魚水之歡，同時隱喻魚兒遭瓶子所困的困境，看似自由卻非自由，象徵常玉追求自由與婚姻束縛之間的矛盾。

常玉作品多以裸女為題材，此幅畫作為常玉生平唯一以「金魚」為創作元素的作品，受到市場矚目。1997年國巨董事長陳泰銘以720萬台幣於蘇富比購入，後來再轉手賣出，此次重現於香港佳士得秋拍，若以本次成交價來看，價格飆漲86倍。

常玉「八尾金魚」以2200萬美元拍出，八尾小魚在玻璃瓶中遨遊，既呼應常玉婚後的魚...
常玉「八尾金魚」以2200萬美元拍出，八尾小魚在玻璃瓶中遨遊，既呼應常玉婚後的魚水之歡，同時隱喻魚兒遭瓶子所困的困境。(圖：香港佳士得提供)

香港 拍賣 美元

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