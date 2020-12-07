泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估值300多萬美元

泰國南部那空是貪瑪叻府漁民納里斯11月23日在海邊發現幾個看上去有點像石頭的團塊，隨後發現可能是全世界有史以來最大量的「龍涎香」。（取材自Mailonline/Viral Press）

泰國 南部那空是貪瑪叻府（Nakhon Si Thammarat）一位60歲漁民日前行經海邊，找到幾個看上去有點像石頭的團塊，隨後發現可能是全世界有史以來最大量的「龍涎香」，足以讓他一夕暴富。

來源：聯合新聞網

Newsflare報導，當事人納里斯（Naris Suwannasang）注意到被沖上海灘的團塊後，馬上打電話給堂兄弟，要他們幫他把東西搬回家。一家人先是一陣戳戳弄弄，接著拿打火機試燒，發現團塊表面立刻融化、發出獨特的麝香味，才確信他發現的大石頭可能是龍涎香。

納里斯表示，他發現的團塊總重約100公斤，現已聯繫上一位有意願收購的商人，「這位商人告訴我，稍後會來檢查龍涎香品質，他開的價格嚇到我了」，「一旦我發現的龍涎香是最高級的，每公斤就能收到約96萬泰銖（約3.1萬美元 ）。」

按該商人開價，納里斯總收入可望上看9600萬泰銖（約317.1萬美元）。

Newsflare解釋，抹香鯨胃腸道的膽管會產生分泌物，讓牠們吞下的大型或尖銳物體變得比較容易通過。累積的粘質物最後會被鯨魚排出，在海面漂浮時凝固與發出臭味。當粘質物一變乾變硬，團塊就會發出美麗的甜味與持久的香氣。

龍涎香很罕見，被視為海洋寶藏之一，也是調香師給予高度評價的定香劑，可用於製作香味更持久的豪華香水。但價格相當昂貴，現已多被化學合成物取代。