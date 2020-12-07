日動物飼育員 繪畫神回覆小朋友提問

日本一名飼育員，特別用生動的插圖和幽默的口吻回答參訪小朋友天馬空的問題。（取材自Twitter）

在一般人的印象中動物園 裡的飼育員通常都給人嚴肅、專業的形象，不太會與參觀者有太多接觸。不過日本 一名飼育員，特別用生動的插圖和幽默的口吻回答參訪小朋友天馬行空的問題，照片被PO到推特後，引來大批網友熱議，紛紛表示「太有創意了！」

從PO出的照片中可見，日本兵庫縣一家名為「英格蘭之丘（イングランドの丘）」的觀光 農場，為來參觀的小朋友特別製作了一張問答表單，小朋友可以在上面問任何問題，飼育員就會在右邊的空白處回答。

從第一張照片可看出，一名小朋友在照片中寫道「希望動物園有一天能飼養眼鏡王蛇（キングコブラ）」，該飼育員則幽默的畫了一張飼育員被眼鏡王蛇綑綁的插圖，左下角還有一隻無尾熊的背影，並接著答道「飼育員還是比較喜歡與眼鏡蛇（コブラ）僅有一字之差的無尾熊（コアラ）」，風趣的透露飼育員對眼鏡王蛇的恐懼。

另一位小朋友詢問，「要怎麼做才能實現成為鵜鶘（ペリカン）的夢想」，不過卻不小心寫成日本團體櫻坂46成員渡邊梨加（べりか）的名字。這時飼育員還是幽默的以文字回應，「擁有夢想是很重要的事情，同事當中有人想要成為女星橋本○奈，但到現在都還沒有橋本○奈來上過班」。

最後一位小朋友則在問題欄位中寫下「龍蝦、小雞、金魚」的字樣，飼育員更發揮繪畫技巧，畫出一隻擁有「龍蝦手」和「魚尾巴」的小雞，驚人的創意讓人相當佩服。