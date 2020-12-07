澳洲男愛捐精 1年成23孩「父親」

艾倫（右）與妻子及孩子的合影。（取材自臉書）

捐精可以幫助許多不孕的家庭擁有孩子，但也產生不少道德問題，日前澳洲 一名40歲越南 裔男子艾倫·潘（Alan Phan）就愛上捐精，短短一年內就成為了23個孩子的「父親」。

據「每日郵報」報導，40歲的艾倫和妻子育有兩名小孩，一次偶然的機會，接觸到捐精，自此後他就開始愛上捐精，熱中幫助不同女子擁有他的「孩子」，但除了正式官方的機構外，艾倫還透過非正式的管道捐獻精子，因此短短一年就有23個有他基因的孩子出生，當地政府規定捐精者包括自己的家庭在內，不得超過10個家庭，艾倫的數量已多到引起政府的調查。

艾倫談到，自己很難拒絕這些需要精子的受贈者，因為對這些婦女來說，擁有孩子是件非常不容易的事，更曾一天之內捐精給三位不同女子。

如今艾倫將捐精當成一種業餘嗜好，他每天去健身 房鍛鍊身體、戒掉不必要的性行為、服用大量的維生素，以保持精子的健康，妻子對於這種行為也習以為常。

就算艾倫是以助人為樂的心態去捐精，還是嚴重違反當地法律，維多利亞省生育管理局（VARTA）總監露藝絲（Louise Johnson）就批評「這是令人難以置信的悲傷和天真，並強調捐精者在診所捐贈時誠信非常重要。」