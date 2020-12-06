戰火奪女兒一條腿 敘利亞母親編織澡袋籌手術費

敘利亞母親「藍眼喵喵」（右一）設計和編織澡袋參與義賣，為遭戰火炸斷左腿的大女兒（左一）籌手術費。圖為一家人展示「藍眼喵喵澡袋」。（中央社/裘振宇提供）

戰火奪去女兒一條腿，堅毅的敘利亞母親設計和編織澡袋(是指用來裝香皂、洗髮精等沐浴用品的隨身袋)，想為裝著義肢的女兒籌集後續手術費。她打破不可抛頭露臉的穆斯林婦女傳統禁忌，在鏡頭前訴說用勾針棉線編織的希望。

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敘利亞母親在鏡頭前說道，當土耳其醫生在大女兒左腿裝上義肢，她的寶貝終於可以走路時，那是她「一生中最大喜悅」。

自稱「藍眼喵喵」的她是首都大馬士革人。內戰爆發後，老家遭到炸毀的她們被迫不斷搬遷，一度暫棲的首都郊外圍城東古塔區（Eastern Ghouta）成為一家人的傷心地。

她說：「2014年的那天，家門前突然發生爆炸，炸彈奪走當時六歲女兒的左腿，右腿也被毀掉70%並且失去腿骨。為了醫治女兒，藍眼喵喵決定再次遷徙。」

2011年3月開始的內戰已經奪走近50萬條性命，近1200萬人逃離家園。

離開圍城是個痛苦決定，一家人將與故鄉一刀切，像浮萍失根、風箏斷線。她說：「為了保住女兒另一條腿不被截肢，流離是唯一的路。」

一家人費盡千辛萬苦抵達邊境 ，援助機構安排「藍眼喵喵」陪伴大女兒前往土耳其就醫。丈夫後來帶著二女兒也到了土耳其，一家人團圓已是三年後的事了。

「藍眼喵喵」說：「醫生替喵喵寶寶裝上義肢，她終於可以開始走路了，這是藍眼喵喵一生中難以忘懷的喜悅...不過喵喵寶寶的雙腿仍然需要更多手術，整個療程會非常昂貴。為了寶貝們，藍眼喵喵夫婦正在努力賺錢。」

「藍眼喵喵」是台灣 －雷伊漢勒世界公民中心（Taiwan-Reyhanli Centre for World Citizens，簡稱台灣中心）目前扶助的150名當地敘利亞婦女之一。她用棉線編織「藍眼喵喵澡袋」，將搭配敘利亞難民工廠生產的阿勒坡（Aleppo）手工肥皂，在網路上進行實體義賣。