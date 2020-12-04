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藝術「海底撈」！ 澳洲水下博物館 要參觀須潛水

聯合新聞網轉角國際
位於澳洲大堡礁中段湯斯維爾海域的「水下藝術博物館」8月對外開放，成為繼墨西哥坎昆美術館、西班牙大西洋美術館後，承先啟後的第三座水下美術館。（取材自MOUA）
位於澳洲大堡礁中段湯斯維爾海域的「水下藝術博物館」8月對外開放，成為繼墨西哥坎昆美術館、西班牙大西洋美術館後，承先啟後的第三座水下美術館。（取材自MOUA）

「是誰住在海底的大博物館裡？」位於澳洲大堡礁中段湯斯維爾海域的「水下藝術博物館」（MOUA），今年8月對外開放，成為繼墨西哥坎昆美術館、西班牙大西洋美術館之後，承先啟後的第三座水下美術館。參觀者必須潛水進入美術館，在波光粼粼的海面下欣賞裡頭的雕塑與裝置藝術品。明年MOUA也將擴大規模，開放大堡礁周邊，分別位於棕櫚島和磁島的新園區。

大堡礁位於澳洲東北方，是全球最長的珊瑚礁群，綿延2300公里的珊瑚礁海岸，包括近900座島嶼、1500種熱帶魚類。豐富的熱帶海洋生態以及當地原住民文化，每年都吸引數百萬人次造訪。不過，大堡礁長期面臨因氣候暖化、石油汙染等問題，造成珊瑚白化、棘海星數量暴增等環境破壞，使大堡礁面臨生態平衡的崩壞威脅。

因此，MOUA的創建核心，和近年興起的生態博物館相似，都是希望能夠透過從上端開始兼顧環境、文化、並促進經濟成長。該園區的主要創作者泰勒是位海底藝術雕塑家，他的創作理念，就是希望能夠結合藝術設計、當地歷史與環境保育。在MOUA已開放園區中的知名作品「海妖」和「珊瑚溫室」，就是其代表作。

為何MOUA會選址在此？根據世界自然基金會的統計，每年造訪大堡礁的人次達180萬人，但有85%的旅客都集中在兩個小點：大堡礁中段偏北的凱恩斯和中段偏南的降靈群島。而湯斯維爾、棕櫚島和磁島，剛好夾在中間，可以

據「ABC」報導，一名磁島當地居民貝提表示，不希望這些藝術品蓋在此地，建議博物館另覓適合地點。「這裡的生物多樣性非常豐富，有完整的珊瑚礁、珊瑚礁魚、掠食魚……，大量遊客來到海灣，進入水域，遲早會對這裡造成破壞。」

另外，新園區還有一項爭議，則是文化挪用問題。據館方提供的照片，在棕櫚島海岸將設置大型原住民雕塑描繪其歷史故事，但此舉卻引起當地社群批評。另一位原住民居民蓋亞就指出，依照部落的傳統習俗，在人們過世後展示他們的肖像臉部，是相當冒犯的事情。「更多的社區居民，在建設前應該都要被諮詢，而不是等到草圖設計都畫好了才知情。」

這次在大堡礁的水下美術館爭議，帶出更深層的討論是：能夠結合環境保育、文化正義、還能提升經濟的新觀光景點，最終真能面面俱到，全部兼顧嗎？或許也需要更多時間來觀察。（聯合新聞網轉角國際）

「海妖」是一座16英尺高，矗立在湯斯維爾港邊的女子雕像。形象取自當地烏古魯卡巴族...
「海妖」是一座16英尺高，矗立在湯斯維爾港邊的女子雕像。形象取自當地烏古魯卡巴族原住民少女瓊斯的模樣。 （取材自MOUA）
這些塑像主題，都跟海洋保育有關：包括用顯微鏡研究珊瑚礁的海洋科學家、清理海床的海...
這些塑像主題，都跟海洋保育有關：包括用顯微鏡研究珊瑚礁的海洋科學家、清理海床的海洋保育人員、還有年輕的學生。（取材自MOUA）
館方將在棕櫚島海岸設置大型原住民雕塑描繪其歷史故事，此舉引起當地社群批評。（取材...
館方將在棕櫚島海岸設置大型原住民雕塑描繪其歷史故事，此舉引起當地社群批評。（取材自MOUA）
「珊瑚溫室」是採用友善海洋的人造珊瑚礁材質製作的一系列人物塑像，可讓海洋生物安心...
「珊瑚溫室」是採用友善海洋的人造珊瑚礁材質製作的一系列人物塑像，可讓海洋生物安心棲息。（取材自MOUA）

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