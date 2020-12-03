印度熊虎生死鬥 過程峰迴路轉

印度一名攝影師近日在托多巴安達里老虎保育區內，驚見一場熊與老虎的「世紀大對決」。（取材自Arpit Parekh）

印度 一名攝影 師近日在托多巴安達里老虎保育區內，驚見一場熊與老虎的「世紀大對決」。

來源：聯合影音

現年33歲的攝影師兼園區導遊帕勒表示，這場對決就發生在距離車輛僅1000碼（約914公尺）處。影片中，一頭野生老虎和一隻懶熊在河邊大打出手，雙方對峙了將近30分鐘。帕勒當時認為老虎進入草叢後，會想好好睡午覺，但隨後傳來刺耳的尖叫聲，原來老虎和懶熊已經開戰。

一開始，帕勒一行人都認為懶熊處於劣勢，因為300磅（約136公斤）重懶熊遭到重達660磅（約299公斤）老虎完全壓制在地上，動彈不得。

帕勒說：「其實老虎當下完全有能力用利牙把懶熊直接咬死，不過後來老虎似乎精疲力盡，就鬆開了」。懶熊這時受傷流血，先是和老虎保持距離，佯裝撤退，但過不久懶熊突然絕地大反攻，猛力追著老虎跑，一度咬住老虎的腿，最後更把老虎逼到溪流中。最終兩隻受傷的野獸紛紛離開。

談到這次經歷，帕勒忍不住驚嘆：「這是一生僅能見證一次的時刻，它展現出在森林中生活有多艱難」，並強調兩頭動物都必須面對這樣的「生死挑戰」，才能抵達河邊，相當不易。

懶熊的個性與名字絲毫不像，牠的攻擊性相當強烈。據卡纳塔卡邦（Karnataka）當局的紀錄，2014到2018年間，就有300起懶熊的攻擊紀錄，另外2017年某日就有11人遭懶熊攻擊的紀錄，其中1人更不幸身亡。