菲男救狗溺斃 水面浮出會移動的白色靈魂？

菲律賓北達沃省（Davao del Norte）一名在採石場工作的男子唐登（Dondon），日前為了救流浪狗，自己不慎溺水身亡，就在當地警消忙著救援時，一名在現場的女子古鐵雷斯（Shanel Guiterrez）卻驚訝的發現自己錄到驚人畫面，聲稱自己拍到了唐登的靈魂。

來源：YouTube

白色霧狀體 浮出水面移動

英國 太陽報報導，古鐵雷斯說自己拍到一團白色霧狀形體浮出水面，認為那個就是唐登的靈魂，且還在水上行走。她表示，「這很毛骨悚然，因為我沒想到會用手機 拍到這種東西。我知道那是他的靈魂，當我看到時，立刻起了雞皮疙瘩」。

據報導，唐登在砂石場發現一隻流浪犬掉入水中，因此把流浪犬逼到角落較安全的地方，試圖把流浪犬救上岸，未料自己也失足滑入水域更深處，唐登同事發現後立即報警，搜救行動持續近兩個小時，在圍觀民眾驚呼看到白色靈魂從水中浮出後，救援人員用怪手在白色霧狀形體浮現處附近，挖到唐登的遺體。

當被質疑影片是否使用軟體編輯影片時，古鐵雷斯堅稱這個畫面就是原始影片，沒有動過任何手腳，並補充說，原本只是要紀錄警消救人的過程，沒想到會看到如此靈異的畫面。