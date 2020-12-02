我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

參加華人慶生聚會 舊金山市長疑違防疫令惹爭議

菲男救狗溺斃 水面浮出會移動的白色靈魂？

編譯徐榆涵
圍觀女子拍到白色霧狀身影在水面上行走。（取材自YouTube@Schengen Story News）
圍觀女子拍到白色霧狀身影在水面上行走。（取材自[email protected] Story News）

菲律賓北達沃省（Davao del Norte）一名在採石場工作的男子唐登（Dondon），日前為了救流浪狗，自己不慎溺水身亡，就在當地警消忙著救援時，一名在現場的女子古鐵雷斯（Shanel Guiterrez）卻驚訝的發現自己錄到驚人畫面，聲稱自己拍到了唐登的靈魂。

來源：YouTube

白色霧狀體 浮出水面移動

英國太陽報報導，古鐵雷斯說自己拍到一團白色霧狀形體浮出水面，認為那個就是唐登的靈魂，且還在水上行走。她表示，「這很毛骨悚然，因為我沒想到會用手機拍到這種東西。我知道那是他的靈魂，當我看到時，立刻起了雞皮疙瘩」。

據報導，唐登在砂石場發現一隻流浪犬掉入水中，因此把流浪犬逼到角落較安全的地方，試圖把流浪犬救上岸，未料自己也失足滑入水域更深處，唐登同事發現後立即報警，搜救行動持續近兩個小時，在圍觀民眾驚呼看到白色靈魂從水中浮出後，救援人員用怪手在白色霧狀形體浮現處附近，挖到唐登的遺體。

當被質疑影片是否使用軟體編輯影片時，古鐵雷斯堅稱這個畫面就是原始影片，沒有動過任何手腳，並補充說，原本只是要紀錄警消救人的過程，沒想到會看到如此靈異的畫面。

手機 英國

上一則

英格蘭封城將解禁 國會通過疫情警報系統

下一則

日皇獨生女愛子公主滿19歲 與愛犬同亮相

延伸閱讀

詭！菲男為救狗不幸溺斃 圍觀民眾竟拍到「靈魂」浮出

詭！菲男為救狗不幸溺斃 圍觀民眾竟拍到「靈魂」浮出
48歲菲男娶13歲少女當第5任妻！保證20歲後才生育

48歲菲男娶13歲少女當第5任妻！保證20歲後才生育
愛琴海7.0強震引發海嘯 土耳其17死 救出4生還者

愛琴海7.0強震引發海嘯 土耳其17死 救出4生還者

救狗人士程馬克 遭踢爆虐狗視頻作假

救狗人士程馬克 遭踢爆虐狗視頻作假

熱門新聞

警方搜索馬拉度納私人醫師盧克(圖)的住家和診所。(美聯社)

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

2020-11-29 16:02
梅根與兒子亞契今年要在美國度過感恩節。圖／路透資料照片

哈利、梅根讓兒子亞契見女王曾祖母 卻拒絕伯父與嬸嬸

2020-11-27 13:17
來自19國超過200名議員合組的「對華政策跨國議會聯盟」發動全球挺澳洲葡萄酒運動，反制中國經濟脅迫，宣示全球團結對抗中國的霸凌行為。（圖取自twitter.com/ipacglobal）

影／反中國脅迫 多國發動全球喝澳洲葡萄酒 競爭對手也相挺

2020-12-01 10:09
美國27日通報新增20.5萬例新冠確診，再創單日新高，洛杉磯、舊金山等大城相繼實施宵禁。圖為加州聖地牙哥民眾於實施宵禁前在街頭用餐。（Getty Images）

洛杉磯、舊金山相繼宵禁 亞洲日韓疫情警報拉高

2020-11-29 09:44
卡齊亞尼斯30日援引日本情報消息稱，北韓領導人金正恩已接種新冠疫苗。美聯社

美安全專家：金正恩不久前已接種中國研發的新冠疫苗

2020-11-30 10:50
阿斯特捷利康副總裁潘加洛斯透露，是研發人員注射時搞錯劑量，才意外使疫苗保護率提高到九成。（Getty Images）

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

2020-11-24 04:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元