免費供應衛生棉、棉條…蘇格蘭女性將告別「月經貧窮」

圖中央為提出立法的蘇格蘭工黨議員藍儂（Monica Lennon）。 （取材自藍儂臉書）

「月經不該成為經濟的束縛！」蘇格蘭議會日前以「全票通過」的壓倒性票數，正式通過了全球首創的〈生理期用品免費供應蘇格蘭法〉。自新年度開始，從小學至大學，蘇格蘭的各級教育機構與公家機關建築物，都須供應「免費且足夠」的衛生棉、棉條與月亮杯...等生理期用品。相關政策不僅是「全球第一」，更是為緩解並消弭因經濟困頓、階級弱勢與性別歧視 造成的惡性循環。

蘇格蘭議會24日以「全票通過」的壓倒性票數，正式通過了全球首創的〈生理期用品免費供應蘇格蘭法〉。自新年度開始，從小學至大學，蘇格蘭的各級教育機構與公家機關建築物，都必須供應「免費且足夠」的衛生棉、棉條與月亮杯...等生理期用品。圖為倫敦的陰道博物館。（美聯社）

2成女性換不起衛生用品

提出立法的工黨議員藍儂（Monica Lennon）如此表示：「我們都同意，在蘇格蘭，沒有任何人應該為了買不起衛生棉、用不起月亮杯而擔心受怕，遭遇歧視眼光...正因如此，作為立法者的我們，才應當有所行動。」

藍儂所提出來的〈月經用品免費供應法〉，是過去五年來英國 各級政府都在不斷辯論的「月經貧窮問題」之一——其所指的是女性必須為了生理期的衛生需求，額外付出一筆連續數十年、每年至少160英鎊（約213美元）的費用。然而在貧富差距擴大，底層階級不斷擴張的現代社會裡，許多家庭總是苦於預算 危機中。因此明明是必要需求的月經用品，往往會受於貧困逼迫、或刻意歧視地，被家庭預算給犧牲。

據蘇格蘭草根倡議「女派獨立」（Women for Independence，以蘇獨、女權意識與性別平權為號召的基層政治團體）的研究報告：在蘇格蘭，每五個女性之中就有一人曾遭遇「月經貧窮」的問題；換句話說，20%的蘇格蘭女性都曾因為財務因素，而「換不起」衛生用品的難堪處境。

所謂的「月經貧窮」不一定指的是買不起衛生棉條，還包括買不到足夠的數量與適用形式、被迫節省而無法在量大時常態更換...等等遭遇。 （路透）

衛生用品不足影響身心

報告指出，所謂的「月經貧窮」不一定指的是買不起衛生棉條，還包括買不到足夠的數量與適用形式、被迫節省而無法在量大時常態更換等。其具體的狀況多發生於貧窮家庭及剛進入初經階段的女性，因此亦涉及中小學的健康教育與主動輔導等課綱問題。

月經貧窮的問題狀況，不僅會對女性的生理健康帶來直接的威脅（例如尿道發炎、念珠菌感染），更會加劇心理問題與性別歧視的惡性循環（例如遭到同儕排擠、霸凌，以及開始擔心經血外滲、異味...進而對身體感到自卑，認定自己不潔、不夠好的自信心貶低）。因此就性別平權議題而言，解決月經貧窮的枷鎖，將會是基層最重要的關鍵一步。

蘇格蘭的保守派大報《蘇格蘭人報》表示：月經用品免費法案，過去三年來已不斷引發政壇爭辯。儘管本回是以「跨黨派全票通過」的方式，但推動的主力卻是工黨、保守黨、自由民主黨與綠黨的在野黨派；執政的蘇格蘭民族黨（SNP）與法案通過後才大力致賀的第一部長史特金（Nicola Sturgeon），先前其實都對「免費法案」抱持負面態度。

這些公發生理用品，究竟能否順利送到弱勢者手上？仍是政府編列預算在意的效率問題。除了廁所供應與校園健教課程之外，蘇格蘭政府還需要進一步研擬「月經用品公發機制」，進一步討論並設計民眾索取免費經期用品的程序。 （美聯社）

經濟問題或性別公義

SNP與蘇格蘭政府的原先質疑的兩大原因，分別是「預算成本」與「效益問題」——根據法案提案議員藍儂的推估，蘇格蘭目前已有地方政府自主發起月經用品免費的實驗性計畫，以此經驗為推算，全蘇格蘭550萬人口一年只需編列970萬英鎊（約1294萬美元）的常態預算；但蘇格蘭政府則認為，藍儂的預算評估過於天真，先不論資源浪費的問題，光是各級學校的用品採購、分配與鋪設，首年預算就至少需2400萬英鎊（約3202萬美元）。

一開始，蘇格蘭政府與執政的SNP，不斷地堅持著效能考量，但此一態度卻遭到了蘇格蘭輿論與草根黨員的憤怒批判。因為在SNP的原有立場上，「月經貧窮」的思考邏輯是「弱勢補助」，其理解設定是「經濟問題」；但在倡議者與婦運團體的邏輯中，「月經用品免費」背後的理解，其實是「性別公義」的政治原則表態——其真正的意涵不僅是讓「讓弱勢家庭免於『衛生壓力』」，而更是結構性地「月經去汙名化」宣示。種種壓力之下，SNP才在法案三讀的最後關頭「逆轉支持」。

在蘇格蘭，每5個女性之中就有1人曾遭遇「月經貧窮」的問題；換句話說，20%的蘇格蘭女性都曾因為財務因素，而「換不起」衛生用品的難堪處境。 （取材自藍儂臉書）

事實上，蘇格蘭本回的〈月經用品免費供應法〉，也被視為是蘇格蘭政治對於「棉條稅」的爭議回應。自從2001年開始，作為歐盟成員國、並與歐元區締結關稅同盟的英國，就開始對衛生棉、棉條...等經期衛生用品徵收「5%的消費增值稅」；但此一邏輯卻因變相剝削女性，而遭到各界批評，因此近年來「棉條廢稅」的討論才不斷成為社會倡議。

雖然英國隨後將月經用品的增值稅，專款用於性別教育、婦女救援與女權倡議的「專門用途」；但VAT所牽扯的卻是歐盟與歐洲關稅的整體規定，因此直到英國脫歐生效、且與歐盟達成後脫歐貿易關係協議前，英國仍得續徵收「棉條稅」。

也正因英國政府與歐盟對「棉條稅」的態度被動而緩慢，因此直接公發衛生棉，以政府之手出面，同時立法創下「世界第一」的蘇格蘭〈月經用品免費供應法〉，才會格外引發關注。