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陪伴喬治王子長大… 英國威廉王子夫婦愛犬逝世

綜合報導
2013年8月，肯辛頓宮首次發布威廉王子全家福照片，當時約一個月大的喬治王子躺在凱特懷中熟睡，盧波被威廉王子抱著。(取材自推特)
2013年8月，肯辛頓宮首次發布威廉王子全家福照片，當時約一個月大的喬治王子躺在凱特懷中熟睡，盧波被威廉王子抱著。(取材自推特)

英國威廉王子和夫人凱特日前公布，兩人所養的可卡犬「盧波」（Lupo）已經逝世。

2016年7月22日，英國王室發布喬治王子的照片，當天是喬治王子三歲生日，他開心...
2016年7月22日，英國王室發布喬治王子的照片，當天是喬治王子三歲生日，他開心地餵盧波食雪糕。(取材自推特)

香港01報導，威廉王子與凱特王妃在官方Instagram留言稱：「我們的愛犬盧波於上周六去世了，我們非常悲傷。在過去九年，牠一直是全家人的中心，我們將非常懷念牠。」

威廉夫婦於2011年結婚，但當年仍是空軍飛行員的威廉在2012年被派駐外地6周，於是二人決定收養愛犬盧波，好讓牠來陪伴凱特。盧波是凱特父母的愛犬埃拉（Ella）所生，個性活躍及和藹，「Lupo」在義大利語的意思是「狼」，而狼是狗的祖先，而凱特也有姓Lupton的祖先，家族紋章上有狼，由此可見，Lupo這個名字取得相當有心思。

盧波可謂陪伴喬治王子長大，2013年8月，肯辛頓宮首次發布威廉王子全家福照片，當時約一個月大的喬治王子躺在凱特懷中熟睡，威廉王子則抱著盧波；2014年3月30日英國母親節，王室發布的威廉王子全家福照片，凱特抱著八個月大的喬治王子，而威廉王子同樣抱著盧波，相中的喬治王子完全無視鏡頭，反而注視著盧波，微張的嘴似乎有話要對愛犬說；2016年7月22日，英國王室發布喬治王子三歲生日照片，見到他開心地餵盧波食雪糕。

威廉夫婦於官方Instagram上公布愛犬「盧波」離世。（取材自Instagra...
威廉夫婦於官方Instagram上公布愛犬「盧波」離世。（取材自Instagram）

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