狗英雄！短毛犬公園玩雪 救回走失同類

Louie被發現時全身顫抖着，非常可憐。(取材自Instagram)

加拿大一隻短毛犬與主人在沙斯卡其旺省（Saskatchewan，簡稱沙省）的狗公園玩雪，憑著其天賦特別靈敏的嗅覺，嗅到附近樹叢有異動，便向該方向跑去，其主人上前查看，竟發現一隻金毛犬瑟縮一旁顫抖，估計是因走失而無處可去，於是即通知動保組織幫忙找尋失主，最終讓金毛犬與主人重逢。

香港 01引述CBC報導，幸運尋回的金毛犬Louie今年一歲半，生性十分活潑，平常愛與主人茱莉亞（Julia Neufeldt）到狗公園玩耍。近日茱莉亞答應讓朋友帶同Louie到狗公園玩，沒料到突然收到朋友的電話，稱Louie走失了，找了近20分鐘也未見其身影。

九個月大的短毛犬Banjo的嗅覺比同類更敏銳。(取材自Instagram)

茱莉亞獲知Louie失蹤後非常擔心，與家人及朋友馬上到公園附近找尋，但卻未有發現，加上開始下雪，不得不暫時放棄。在連日大雪中，Louie已失蹤了三天，幾乎絕望的茱莉亞只好在臉書 (Facebook)撰寫尋狗啟事，希望有心人一同幫忙找回Louie。結果相片獲數千次分享，茱莉亞坦言感到意外，「有很多不認識的人也幫忙，非常感謝他們」。

Louie在狗公園失蹤三天，被發現時全身顫抖著，非常可憐，幸終平安獲救。(取材自Instagram)

果然皇天不負有心人，有狗主帶著九個月大的德國 短毛犬Banjo在同一狗公園玩雪，Banjo的嗅覺比同類更敏銳，當時牠突然聞到附近樹叢有動物的氣味，於是不斷搖尾甚至向該處跑去，主人隨即發現Louie躲在一旁，全身顫抖著，非常可憐。

Banjo的主人後來嘗試用零食哄Louie走出樹叢，但不太成功，最後通知當地的動保組織前來幫忙，義工把Louie帶走後，發現牠有飼主，於是用電話聯絡茱莉亞，她一聽到消息即前往接走愛犬，人狗終於重逢。雖然Louie顯得消瘦而且有點跛腳，但整體仍是健康，茱莉亞坦言能與Louie重逢非常感動，又指如果不是Banjo，也許未必再見到Louie，「牠是整件事的英雄，很感激牠救了Louie」。