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印度3噸重母象失足跌入15米深井 起重機耗費12小時救出

編譯張君堯
印度一隻母象失足落進一口井裡，當地森林保育員動用起重機救出。(取材自推特)
印度一隻母象失足落進一口井裡，當地森林保育員動用起重機救出。(取材自推特)

印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）一隻母象日前誤闖緊鄰森林的村莊達爾馬普里（Dharmapuri），還失足落進一口井裡，該井原先被灌木叢覆蓋住，周圍沒有任何柵欄或圍牆，大象行經時才會意外跌入，當地森林保育員立即動用起重機，花費了超過12小時，終於合力將母象救出。

來源：YouTube

這隻成年母象重約3公噸，當天清晨約4時跌入農場內的枯井，該井深約15米，母象跌入後不斷哀嚎求救，被農場主人發現後報案，當地森林環境部門趕到場，並架設了起重吊車。

救援人員先放下水桶和食物到井底安撫大象，接著對大象使用鎮靜劑，才將牠四肢牢牢固定...
救援人員先放下水桶和食物到井底安撫大象，接著對大象使用鎮靜劑，才將牠四肢牢牢固定，由起重機拉上地面。(取材自推特)

救援人員先是將井口周圍的灌木叢清除，接著試圖把井裡的水抽出，想盡辦法要將大象救出，但這隻大象卻不斷攻擊抽水水管。

印度一隻母象失足落進一口井裡，當地森林保育員動用起重機救出。(取材自推特)
印度一隻母象失足落進一口井裡，當地森林保育員動用起重機救出。(取材自推特)

最後救援人員只好先放下水桶和食物到井底安撫大象，接著對大象使用鎮靜劑，才將牠四肢牢牢固定，由吊車拉上地面，整起救援時間歷時16小時，參與救援的眾人都沒有闔眼，目前大象健康無虞。

該區一名森林保育員拉傑庫馬爾（Rajkumar）表示，其實在幾年前也曾經有兩隻大象在同個區域掉進井裡，並稱：「這是一口很深又很窄的井。」

森林的破壞、快速的城市化以及村莊人口的增加，導致野生動物經常誤入人類居住的區域。

救援人員先是將井口周圍的灌木叢清除，接著試圖把井裡的水抽出，想盡辦法要將大象救出...
救援人員先是將井口周圍的灌木叢清除，接著試圖把井裡的水抽出，想盡辦法要將大象救出。(取材自推特)

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