全球首例 日獼猴接受子宮移植生下寶寶

日本研究團隊日前將一隻獼猴的子宮，移植到另一隻已摘除子宮的獼猴體內，順利產下小猴子，創全球首例。目前猴寶寶健康情況良好。（視頻截圖）

日本 的研究團隊將一隻獼猴的子宮移植到另一隻已摘除子宮的獼猴體內，今年5月順利生下小猴子，創全球首例。目前猴寶寶健康情況良好。這項研究日前刊登於國際醫學雜誌。

日本朝日新聞報導，慶應大學與滋賀醫科大學等組成的研究團隊在已摘除子宮的食蟹獼猴身上，植入另一隻食蟹獼猴的子宮，並且使用免疫抑制劑，把進行體外受精的受精卵置入獼猴子宮內且成功懷孕。

這項手術考量到移植後還要再度使用子宮，所以子宮周邊須留下比較粗的血管，這需要高超的技術。

研究團隊表示，目前在海外，人類進行子宮移植生產的案例約40例，但日本國內並無類似案例。研究團隊希望猴子接受子宮移植成功生產後，將來可以運用到人類身上。

這次成功生產的獼猴於2017年接受子宮移植手術，2018年成功懷孕，但兩度流產。2019年12月第3度懷孕，胎兒發育良好，今年5月剖腹生產。

慶應大學期待能針對人類進行子宮移植，2018年向日本產科婦人科學會及日本移植學會提出臨床計畫案，考慮以罹患先天無子宮症候群（Mayer- Rokitansky- Küster-Hauser syndrome，MRKH）的女性為對象實施子宮移植臨床實驗。

罹患先天無子宮症候群平均每4500名女性中有1人。

去年開始，日本最大的醫學組織、日本醫學會多次針對此計畫案牽涉的倫理課題等開會研議，目前還沒做出結論。

針對這項計畫案，研究團隊的慶應大學特任助理教授木須伊織表示，既然接近人類的靈長類猴子能懷孕、生產，在技術上應該沒問題。這次猴子順利生產，是朝臨床運用邁出了一大步。