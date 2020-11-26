惹錯人了！賊搶走格鬥女手機 被揍成豬頭

身高僅4呎11吋（約148公分）的布里莎是一名業餘綜合格鬥選手，她表示自己花了好幾個月的時間存錢買手機，所以當下才會如此憤怒。(取材自YouTube／eltrece)

阿根廷一名歹徒當街搶走一名女子的手機 ，沒想到這名女子竟是業餘綜合格鬥（MMA）選手，她一路狂追逮到這名搶匪，還把他打到頭破血流不斷求饒。

這起事件上周發生在阿根廷馬德普拉塔（Mar del Plata），現年20歲的布里莎（Brisa）下班時，一名男性當街搶走她的手機後逃跑。布里莎氣得立刻追上去，在朋友及路人的幫助下擋住歹徒，身高僅4呎11吋（約148公分）的布里莎立刻使出MMA格鬥招式，將對方痛打在地。

布里莎用雙腳夾緊歹徒身軀，接著雙手勒在對方脖子上，並憤怒地扯著他的頭髮，一邊在耳邊罵髒話並大吼「去找分工作！老娘整天待在辦公室工作，可不是是為了讓你在三秒鐘內偷走我的手機」，已經滿臉血的歹徒只能不斷求饒，直到警察 抵達布里莎才鬆手，讓他們將人上銬帶走。

布里莎表示，自己花了好幾個月的時間存錢買手機，所以當下才會如此憤怒，並說道：「疫情 期間我花一整天的時間工作，而且薪水很低，我無法接受這傢伙在三秒鐘內就把我一半以上的薪水搶走。」

布里莎強調自己一點也不後悔痛打對方，自認很幸運能讓格鬥招式在這裡派上用場，不過她也希望自己的遭遇不會發生在別人身上。