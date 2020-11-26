我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動 巴瑞特投關鍵票

每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

惹錯人了！賊搶走格鬥女手機 被揍成豬頭

編譯張君堯
身高僅4呎11吋（約148公分）的布里莎是一名業餘綜合格鬥選手，她表示自己花了好幾個月的時間存錢買手機，所以當下才會如此憤怒。(取材自YouTube／eltrece)
身高僅4呎11吋（約148公分）的布里莎是一名業餘綜合格鬥選手，她表示自己花了好幾個月的時間存錢買手機，所以當下才會如此憤怒。(取材自YouTube／eltrece)

阿根廷一名歹徒當街搶走一名女子的手機，沒想到這名女子竟是業餘綜合格鬥（MMA）選手，她一路狂追逮到這名搶匪，還把他打到頭破血流不斷求饒。

這起事件上周發生在阿根廷馬德普拉塔（Mar del Plata），現年20歲的布里莎（Brisa）下班時，一名男性當街搶走她的手機後逃跑。布里莎氣得立刻追上去，在朋友及路人的幫助下擋住歹徒，身高僅4呎11吋（約148公分）的布里莎立刻使出MMA格鬥招式，將對方痛打在地。

布里莎用雙腳夾緊歹徒身軀，接著雙手勒在對方脖子上，並憤怒地扯著他的頭髮，一邊在耳邊罵髒話並大吼「去找分工作！老娘整天待在辦公室工作，可不是是為了讓你在三秒鐘內偷走我的手機」，已經滿臉血的歹徒只能不斷求饒，直到警察抵達布里莎才鬆手，讓他們將人上銬帶走。

布里莎表示，自己花了好幾個月的時間存錢買手機，所以當下才會如此憤怒，並說道：「疫情期間我花一整天的時間工作，而且薪水很低，我無法接受這傢伙在三秒鐘內就把我一半以上的薪水搶走。」

布里莎強調自己一點也不後悔痛打對方，自認很幸運能讓格鬥招式在這裡派上用場，不過她也希望自己的遭遇不會發生在別人身上。

只見布里莎一邊用上MMA格鬥技，一邊在搶匪耳邊罵髒話，對方則滿臉是血不斷求饒。(...
只見布里莎一邊用上MMA格鬥技，一邊在搶匪耳邊罵髒話，對方則滿臉是血不斷求饒。(取材自YouTube／eltrece)
阿根廷一名歹徒日前當街搶走一名女子的手機，結果這名身高不到150公分的女子竟是業...
阿根廷一名歹徒日前當街搶走一名女子的手機，結果這名身高不到150公分的女子竟是業餘綜合格鬥選手，她一路狂追，抓住對方後將他打到頭破血流。(取材自每日郵報)

手機 警察 疫情

上一則

吃魚不會染疫！這國議員啃生魚催買氣

下一則

英國擬花費3.3億美元 協助電信業者換掉華為5G設備

延伸閱讀

惹錯人了！小偷當街搶走女格鬥家手機 被追上揍成豬頭

惹錯人了！小偷當街搶走女格鬥家手機 被追上揍成豬頭
綑住ATM 狂踩廂型車油門強拆...紐約歹徒得手8000元

綑住ATM 狂踩廂型車油門強拆...紐約歹徒得手8000元
加拿大萬聖夜喋血… 古裝歹徒持劍割喉釀2死5傷

加拿大萬聖夜喋血… 古裝歹徒持劍割喉釀2死5傷
歹徒假扮選舉官員騙個資 馬州檢察長籲警惕

歹徒假扮選舉官員騙個資 馬州檢察長籲警惕

熱門新聞

詩妮娜和護士前同事談天。取材自臉書

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

2020-11-21 07:27
阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的新冠疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為保護部分最脆弱族群帶來希望。(美聯社)

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

2020-11-19 10:49
金韓松在父親遇害後露面報平安。YouTube截圖

金正男遇害後家人曾過境台北 兒子最後被CIA帶走

2020-11-18 05:06
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
阿斯特捷利康副總裁潘加洛斯透露，是研發人員注射時搞錯劑量，才意外使疫苗保護率提高到九成。（Getty Images）

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

2020-11-24 04:25
泰王瓦吉拉隆功和王后素提達搭乘新通車的捷運，臣子和官員坐在地上。（路透）

泰王秀親民搭捷運「踩紅毯坐軟墊」 一旁臣子全坐地上

2020-11-18 01:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人
遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？