我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動 巴瑞特投關鍵票

每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

有種！俄機師空中「畫陽具」疑聲援足球隊長

綜合報導
俄羅斯廉航「勝利航空」的兩名機師在天空畫出一個巨大的陰莖，讓許多航空迷深感訝異。（取材自flightaware）
俄羅斯廉航「勝利航空」的兩名機師在天空畫出一個巨大的陰莖，讓許多航空迷深感訝異。（取材自flightaware）

俄羅斯廉航「勝利航空」的兩名機師本月進行飛行任務時，疑似刻意偏離航線，在天空畫出一個巨大的陰莖，讓許多航空迷深感訝異。相關人士指出，他們可能是為了聲援最近流出自慰影片的俄羅斯足球隊隊長祖巴（Artem Dzyuba），他因該影片遭到禁賽。而該航班也因此比預計時間晚了20分鐘到達目的地，兩名機師正接受是否危害飛安的調查。

根據英國「地鐵報」報導，該航班是由俄羅斯飛往凱薩琳堡的DP407班機。航空公司發言人表示， 兩名機師是為了聲援遭到霸凌和禁賽的祖巴。官媒「今日俄羅斯」則稱這樣的行為「十分有種」但過於瘋狂。他們的身分都未公開。

官方航空機構調查報告指出，他們曾先申請「檢查通訊和導航」許可，才開始進行這驚人大膽的「空中炫技」。目前的調查重點在於兩名機師在異動航線前是否經過允許、以及這樣的多次轉彎是否影響飛安、這樣的行為是否失職。視情況而定可能遭到嚴重懲罰。

32歲的足球員祖巴目前效力於俄超的聖彼得堡隊，他同時也是俄國足球隊的隊長。他之前疑似因手機遭駭客侵入，因此遭勒索巨額金錢，在拒絕支付後，他在床上的私密影片便遭流出瘋傳，俄羅斯國家隊也暫時讓他停止訓練和出賽。

俄羅斯足球隊隊長祖巴。（歐新社）
俄羅斯足球隊隊長祖巴。（歐新社）

俄羅斯 足球 航線

上一則

放火燒蟻窩不慎遭反撲 印度27歲女全身90%燒傷亡

下一則

吃魚不會染疫！這國議員啃生魚催買氣

延伸閱讀

俄機師空中「畫陽具」疑聲援國家足球隊長

俄機師空中「畫陽具」疑聲援國家足球隊長
「灰姑娘」激吻已婚男星 對方老婆忍1個月傳要離婚

「灰姑娘」激吻已婚男星 對方老婆忍1個月傳要離婚
空姐偷吃機師?長沙男為她離婚、花百萬被悔婚怒列清單

空姐偷吃機師?長沙男為她離婚、花百萬被悔婚怒列清單
「穿著PRADA的惡魔」本尊安娜溫圖傳婚變 16年婚恐告終

「穿著PRADA的惡魔」本尊安娜溫圖傳婚變 16年婚恐告終

熱門新聞

詩妮娜和護士前同事談天。取材自臉書

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

2020-11-21 07:27
阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的新冠疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為保護部分最脆弱族群帶來希望。(美聯社)

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

2020-11-19 10:49
金韓松在父親遇害後露面報平安。YouTube截圖

金正男遇害後家人曾過境台北 兒子最後被CIA帶走

2020-11-18 05:06
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
阿斯特捷利康副總裁潘加洛斯透露，是研發人員注射時搞錯劑量，才意外使疫苗保護率提高到九成。（Getty Images）

誤打誤撞！牛津疫苗研發人員犯錯 竟使保護力激增

2020-11-24 04:25
泰王瓦吉拉隆功和王后素提達搭乘新通車的捷運，臣子和官員坐在地上。（路透）

泰王秀親民搭捷運「踩紅毯坐軟墊」 一旁臣子全坐地上

2020-11-18 01:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人
遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？