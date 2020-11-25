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印度「狗堅強」 截肢照樣向前行

綜合報導
「洛基」僥倖保住生命後，獲援助裝上義肢。 (Gatty Images)
「洛基」僥倖保住生命後，獲援助裝上義肢。 (Gatty Images)

印度一隻流浪狗被火車嚴重撞傷，把前腿截肢才保住生命。洛基失去前腿後，只能以殘肢勉強行走，還得靠下巴保持平衡。但天無絕「狗」之路，現在的牠已獲援助裝上義肢，並前往英格蘭鄉村的「新家」展開新生活。

中央社引述法新社報導，事情發生在去年10月，這隻雜種狗在印度北部哈雅納州（Haryana）的法里達巴德（Faridabad）遭一列火車碾過，被發現時渾身是血，嚴重受傷。一位鐵路警察將牠帶到當地一家專門照顧受傷動物的收容所。

「洛基」前往英格蘭鄉村展開新生活。 (Gatty Images)
「洛基」前往英格蘭鄉村展開新生活。 (Gatty Images)

法里達巴德市動物信託組織（People for Animals Trust）將這隻討喜的寵物取名「洛基」（Rocky）。獸醫韋瑪（Mahesh Verma）在該組織分享的一部影片中說：「要搶救受傷這麼重的狗幾乎不可能。」他們找來健康的狗輸血，但還是得為洛基截肢。傷愈後的「洛基」，以殘肢走路時一瘸一瘸，還得以下巴保持平衡，雖然步履蹣跚，但卻十分堅強。

洛基遇難的影片在網路上瘋傳，進而引起全球狗狗救援組織野生動物基金會（Wild at Heart Foundation ）的關注。野生動物基金會替洛基在英格蘭西南部的農村地區科茲窩（Cotswolds）找到家，而一位住在倫敦的印度人為她購買新義肢。

今年7月，洛奇在齋浦爾（Japiur）一位知名醫生的幫助下，以義肢邁出了第一步，幾個月來已逐漸學會行走。

印度 警察 倫敦

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