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求婚…戒指藏漢堡裡 網友：她牙齒沒事吧？

綜合報導
俄羅斯男子日前在麥當勞大麥克漢堡裡藏了戒指向交往四年的女友求婚。（取材自抖音）
俄羅斯男子日前在麥當勞大麥克漢堡裡藏了戒指向交往四年的女友求婚。（取材自抖音）

俄羅斯女子杜莫娃（Alina Dumova）交往4年的男友日前在麥當勞大麥克漢堡裡藏了戒指向她求婚，杜莫娃在抖音分享當天求婚影片昭告網友：「我願意！」該影片至今被觀看已超過1300萬次數。

然而杜莫娃男友的求婚影片招致不少批評，有些網友說他們只是為了想在社群媒體上賺點閱率，也有人覺得這個求婚計畫很搞笑。網友twinklelilstarbitch認為這整件事很有趣，只要她「沒被噎到。」網友Dalila_the_Barber也戲言：「請告訴我她吃了以後牙齒有沒有斷掉。」

也有不少網友質疑男友選錯求婚地點。網友busbdbdhd就諷刺地說：「誰會拒絕百元商店的戒指跟麥當勞漢堡呢？」網友Lily_2008不解為什麼杜莫娃男友要在麥當勞求婚，而不是選比較體面的餐廳求婚。

網友Estaban Estrada直言這場求婚肯定是設計好的：「一看就覺得有第三個人在拍攝男友塞戒指到大麥克裡。而且影片最後上傳到杜莫娃帳號，她還說她不知情，絕對有鬼。」

杜莫娃在發布求婚影片後不到一星期，又上傳一隻跟男友穿婚紗從船上跳下水的影片戲稱是「糟糕的婚紗照點子」表示自己落水後「還活著。」

麥當勞 社群媒體 俄羅斯

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