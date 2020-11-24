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為了他們…劍橋高材生 一絲不掛拍月曆

 綜合報導
月曆其中一張比較特別的照片是由5位田徑隊女生，在運動場跑道上全裸，以標槍、鉛球、跨欄欄杆和兩隻運動鞋掩蓋敏感部位。(取材自臉書)
月曆其中一張比較特別的照片是由5位田徑隊女生，在運動場跑道上全裸，以標槍、鉛球、跨欄欄杆和兩隻運動鞋掩蓋敏感部位。(取材自臉書)

歲末年終，不少單位、廠商總是會設計推出來年的新月曆，吸引消費者購買。世界一流名校劍橋大學每年都會替慈善團體拍月曆，並將收入全數捐給無國界醫生。今年劍橋大學首次發揮創新，拍出一系列大尺度的裸體月曆，並善用運動器材來遮住私密部位。

根據英國「每日郵報」報導，這群劍橋大學的高材生，各個都是運動健將，他們分別來自校內的游泳、風帆、田徑、排球和水上足球校隊。今年他們大膽的拍攝全裸照月曆，不過有巧妙地運用各種運動器材如：足球、浮標、標槍、毛巾、運動鞋等道具來遮住胸部和生殖器官，避免讓自己在鏡頭前「露點」。

月曆的封面模特兒是7位來自游泳校隊的同學，他們在劍橋大學歷史悠久、成立於1816...
月曆的封面模特兒是7位來自游泳校隊的同學，他們在劍橋大學歷史悠久、成立於1816年的「菲茨威廉博物館」內取景，並透過側身喬角度、俐落長髮和長條大毛巾來遮羞。(取材自臉書)

這群模特兒的總召集人路易士（Dan Lewis）受訪表示，今年適逢新冠肺炎疫情，為避免群聚感染，要安排月曆拍攝活動是一件不容易的事情。同學們特立獨行推出一組大尺度的裸體月曆，無非是希望在大環境不景氣下，自己的健美身材能激發更多民眾的購買意願，籌到更多款項捐助給慈善機構無國界醫生。

這組即將推出的新月曆，封面模特兒是七位來自游泳校隊的同學，他們在劍橋大學歷史悠久、成立於1816年的「菲茨威廉博物館」內取景，並透過側身喬角度、俐落長髮和長條大毛巾來遮羞。而另一張比較特別的照片是由五位田徑隊女生，在運動場跑道上全裸，以標槍、鉛球、跨欄欄杆和兩隻運動鞋掩蓋敏感部位，每張照片不僅充分展現意境，也凸顯大學生的十足創意。

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