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邊外送邊旅行！日男誓言圓夢要從東京騎到沖繩

聯合新聞網
小林從東京出發時，只帶著三萬日圓本金與一台腳踏車。（取材自推特）
小林從東京出發時，只帶著三萬日圓本金與一台腳踏車。（取材自推特）

近來外送軟體興起，在廣大的需求下，也成為許多打工族的收入來源。最近日本就有一位男子，看上了Uber Eats的便利性，打算靠它來賺取經費，完成懷抱多年的旅遊夢。

據日本媒體「日刊SPA!」報導，一位日男「小林ていじ」，一直夢想著能外出旅遊，但總是缺乏足夠的資金。於是他靈機一動，想到最近興起的Uber Eats外賣服務，看能不能藉著邊做著外賣賺取旅費。於是，小林便帶著3萬日幣（約289美元）的本金，以及一輛腳踏車，從東京出發，目標是到日本最南端的沖繩。

不過開始上路之後，小林才發現事情沒有想像中的簡單。他初次接單，就碰到餐廳和配送地點隔了一個町（約相當於台灣的鄉鎮），單趟行程就要花上三十分鐘。而每個地方民情不同，像名古屋會叫外送的客人不多，一整天才賺到2406日圓（約23.1美元）而已。

此外，還發生過店家給錯東西，因此需要他親自折返重送的意外狀況。然而即使失誤在店家，讓他必須多花時間重送，但根據公司規定，他仍然只能領到同一次的外送報酬。其餘像是客人填錯地址，害他找不到地方，或者叫單的公寓構造複雜，光找到入口就費上一堆時間，都是常有的事。也從同業那邊聽說比較兇的客人，稍微動作慢一點，就馬上傳訊息罵人的。

儘管不分日曬雨淋，都得出門送單，目前小林還是著靠著做Uber Eats外送的錢，暫時抵達了京都。此時距離從東京出發，已經過了一個多月，身上的錢也只剩3萬日圓的十分之一不到。然而為了實現夢想，小林仍打算繼續咬牙撐下去，把剩下的旅途完成。

JR京都站前高聳的京都塔。（圖擷取自日刊SPA!）
JR京都站前高聳的京都塔。（圖擷取自日刊SPA!）
出發第31天，去了日本五大國寶城滋賀縣「彥根城」。（圖擷取自日刊SPA!）
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